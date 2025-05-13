Продался за 2 млн рублей: на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал за Россию. Видео

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд пленными военными со стороны РФ. На этот раз в Донецкой области наши бойцы взяли в плен гражданина Узбекистана.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "63 бригада Стальные Львы". Там обнародовали видео с чистосердечными признаниями военнослужащего, который пошел убивать украинцев за деньги.

"Редкий случай – бойцы 63-й бригады на Лиманском направлении взяли в плен... гражданина Узбекистана. Говорит, продался за российское гражданство и 2 млн рублей. Умит (так его зовут) пошел на штурм, получил по зубам, потерялся и пришел на позиции нашего 106-го батальона", – говорится в сообщении.

По словам самого пленного, он подписал контракт с Минобороны РФ, чтобы получить гражданство страны-агрессора и выплаты.

"В Узбекистане маленькие зарплаты. Работал на стройке. Российское гражданство нужно было. Сказали: год служишь – даем гражданство. Потом попал сюда. Там паспортный стол... гражданство даем, если служишь. Вот контракт – подписывай. Платили 2 млн рублей. 100 тыс. сам использовал, 800 тыс. домой отправил, 1 млн 100 тыс. на карте осталось. Отправили на штурм. Я раньше в армии не служил, первый раз. Два дня посмотрел, отказался и попал в плен", – рассказал гражданин Узбекистана.

Перед тем, как попасть в плен, военного загонял наш дрон, потом он заблудился и в конце концов пришел к ВСУ. Мужчина говорит, что здесь относятся к нему хорошо.

"Не обижали, не били, не издевались, нормально относились. Я не хочу войны, не хочу воевать. Я жалею, что плохую дорогу выбрал. Если бы был второй шанс, я бы такой дорогой не шел. Я дураком был, не думал, что так будет. Думал, в армии послужу и назад вернусь. А здесь не армия, здесь убивать надо человека. Я не хочу какую-то страну уничтожать", – отметил пленный.

Напомним, ранее военнопленный из Екатеринбурга Сергей Кузнецов рассказал, как его путем обмана заставили заключить контракт с министерством обороны страны-агрессора и отправили на войну против Украины. По словам Кузнецова, командование направило его подразделение в лесополосу под предлогом ремонта блиндажа, но на самом деле они оказались на передовой линии под атаками украинских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине украинские защитники взяли в плен 21 военного РФ. Среди них оказался украинец с оккупированной территории Запорожья.

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