'У нас было три мотоцикла, один не ездил': пленный оккупант рассказал об обеспечении армии Путина и пожаловался на командира. Видео

Пленный военный РФ Сергей Кузнецов из Екатеринбурга рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с минобороны страны-агрессора и отправиться на войну против Украины. Командование отправило его группу в лесопосадку якобы ремонтировать блиндаж, а в итоге они оказались на "нуле" под ударами украинских дронов.

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Видео с рассказом Кузнецова опубликовал проект "Хочу найти" 13 февраля. Пленный рассказал, что его группа, в которой было 14 человек, в полном составе сдалась в плен Вооруженным силам Украины.

42-летний россиянин из Екатеринбурга служил в 91-м мотострелковом полку ВС РФ.

На войне оказался, попавшись на обман военкомата и подписав контракт.

"Меня начали в течение года из военкомата вызванивать постоянно, чтобы я появился. Потом вывесили списки на работе, явиться для сверок документов, и мне дали типа повестку – либо контракт. Сказали: ты либо по повестке идешь как "мобильник", либо как контракт", – рассказал Сергей Кузнецов.

Когда в военкомате он возразил, сказав, что мобилизации в РФ нет, ему сказали: "Кто тебе сказал, что нет мобилизации, она приостановлена".

"А я говорю: если я откажусь. – Ну если ты откажешься, восемь лет строгого режима, а там ты сто процентов подпишешь", – рассказал он.

На передовой он занимался ремонтов мотоциклов, на которые оккупанты едут на штурмы по полям.

"Я в основном на улицу не выходил. Находился в помещении, ремонтировал мотоцикл. Мотоцикл (на фронте. – Ред.) неэффективный, потому что если ездить по дороге, по полям, колеса забиваются. Он не тянет. Я видел всего три. Один был неисправный. ... На четвертый день прибежал сержант, выдал автомат, броню и сказал, что "идете в лесопосадку занимать точку, окапывать блиндаж", – сказал Кузнецов.

По словам россиянина, его с другими оккупантами "увезли в другое помещение и из десяти человек сделали две группы".

"Вот отправили нас в лесопосадку и все 15 км мы пешком прошли. Сказали, что там уже свои надо, их поменять просто и ремонтировать блиндаж. Но по факту мы туда пришли и там по факту нас начали обрабатывать птичками и там никакого не закрепления, ничего не было", – пожаловался он.

Еду и воду на позицию группе Кузнецова доставили только на третьи сутки:

"Пять баклажек воды и тушенка. Двое суток и три дня, получается, мы без еды, без провизии были. Нас просто кинули".

Он признался, что чувствует злость и ненависть к тем, кто отправил его на передовую. При этом, по его словам, оккупантам, которые шли на штурмы, поступал приказ не отступать, даже раненым.

"У нас был трехсотый и якут, если я не ошибаюсь, по национальности он бурятом был. Вот у него было ранение ноги и был промежуток такой, что можно было выйти (сдаться. – Ред.), а он пошел обратно, в итоге еще сломал ногу, то ли подвернул или что, и у него рация была, и он вышел на команды, мы слышали переговоры. Они сказали ему возвращаться, чтоб он к нам вернулся. Он не успел до нас дойти", – рассказал пленный россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине украинские защитники взяли в плен 21 военного РФ. Среди них оказался украинец с оккупированной территории Запорожья.

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