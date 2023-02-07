"Сказали расстреливать": псковский десантник рассказал о приказе командиров не брать в плен украинских бойцов. Видео

Военнопленный российский оккупант-десантник признался в преступном приказе своего руководства. Захватчикам приказали не брать воинов ВСУ в плен, а расстреливать их, что является нарушением законов и обычаев войны.

Видео дня

Об этом россиянин сообщил на допросе. Соответствующим видео поделился украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram. Он не уточнил, где оно было снято (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На вид российский солдат очень молодой. Он попал на войну против Украины по мобилизации и служит в псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

"И сколько вас там таких молодых?" – спросили у российского военного. Он ответил, что четыре роты.

Захватчик подтвердил, что слышал приказ расстреливать украинских защитников, даже если те готовы сдаться. "Даже если без автоматов, без броников идут", – отметил он.

Цаплиенко подчеркнул, что это видео является доказательством очередного военного преступления армии страны-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, причастному к мародерству в Вышгородском районе Киевщины. Злоумышленник в марте, убегая от украинских защитников, обокрал частный дом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

– В Украине будут судить двух российских солдат, которые в период оккупации Гостомеля убили мужчину за отказ разгружать вражеские боеприпасы.

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