'Скажем: 'Welcome to hell': эксперт назвал ключевые условия, при которых Украина сорвет планы наступления РФ

Украинцы дадут российским захватчикам "приглашение в ад", если в ближайшее время наша страна получит от партнеров необходимую поддержку. Это американский пакет военной помощи, чешская инициатива по закупке и поставке боеприпасов, работа противоракетной коалиции и, наконец, передача нам F-16, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, чтобы сорвать планы широкого наступления россиян, партнеры просто должны выполнить уже предоставленные обещания. Именно поэтому Мусиенко приветствует последние решения в Соединенных Штатах по военной помощи Украине (как бы там ни было, но процесс сдвинут с места).

"Украина способна сорвать намерения РФ, если это все действительно поступит. Напомню, в 2022 году, когда россиян отбросили из-под Киева, и они начали наступать на Востоке, как раз помог формат "Рамштайн", когда мы получили артиллерию, системы HIMARS. Так и сейчас, у нас есть все эти перспективы", – сказал Мусиенко.

Эксперт считает, что кроме прочего, "это отличный способ устроить ловушку для России, которая планирует наступать".

"Если партнеры нас сейчас поддержат и мы получим обеспечение, тогда можно будет сказать россиянам: Welcome to hell", - уверен руководитель Центра военно-правовых исследований.

Мусиенко рассчитывает, что после положительного результата голосования в США деньги смогут законтрактовать на нужное нам номенклатуру вооружения очень быстро. Дело в том, что в предложенном законопроекте предусмотрена компенсация того, что будет передавать со складов.

"То есть не нужно будет ждать производства. А потом оно за счет этих средств компенсируется. Поэтому здесь есть основания говорить о том, что это может быть передано быстро" – пояснил он.

После того, как Россия изменила тактику и подходы, и ударила по критической инфраструктуре, партнеры готовят нам помощь в экстренном порядке. Надеемся, что встреча Украина-НАТО несколько прояснит ситуацию, отметил Мусиенко.

Как сообщал OBOZ.UA, партнеры Украины действительно значительно активизировали усилия для предоставления нашей стране систем противовоздушной обороны для защиты от атак России. Такой интенсивности работы от союзников по предоставлению ПВО не было изначально полномасштабного вторжения РФ, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц 18 апреля сказал, что Украина может получить от стран НАТО дополнительно шесть ЗРК Patriot. Также Берлин решил передать Украине уже третью систему – она станет седьмой.