"Склады с оружием и военная техника": в ГУР рассказали, во что оккупанты превратили ЗАЭС

Российские войска продолжают использовать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в качестве военного объекта. По данным украинской разведки, на территории ЗАЭС оккупанты разместили военную технику, оборудовали склады с оружием, минируют отдельные помещения и запускают оттуда беспилотники.

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В то же время станция сталкивается с критическими проблемами с внешним электроснабжением, водоснабжением и нехваткой персонала. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Военная техника, склады с оружием и позиции ПВО

По информации ГУР, Россия фактически превратила захваченную Запорожскую АЭС в военную базу.

Несмотря на то, что все шесть энергоблоков находятся в режиме "холодного останова",оккупанты разместили военную технику непосредственно в машинных залах первого, второго, пятого и шестого энергоблоков.

В подвалах и бомбоубежищах станции российские военные обустроили склады с оружием и боеприпасами, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные позиции и ракетные комплексы.

Кроме того, вооружение и технику, по данным разведки, хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями станции.

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С ЗАЭС запускают дроны

В ГУР также сообщили, что оккупанты развертывают на территории станции пункты управления дронами-камикадзе типов "Гербера-Сикер" и "Герань-Сикер".

К этим работам, по данным разведки, привлекают работников специальной экономической зоны "Алабуга", среди которых есть и несовершеннолетние студенты.

Отдельные технические помещения вблизи бывшего Каховского водохранилища российские военные заминировали.

Охрану станции обеспечивает контингент Росгвардии численностью около 1,5 тысячи военнослужащих.

Эксперты МАГАТЭ не видят полной картины

В разведке отмечают, что эксперты Международного агентства по атомной энергии не имеют полного доступа ко всем помещениям станции.

По данным ГУР, инспекции проводятся только по предварительно согласованным маршрутам, что не позволяет объективно оценить реальную ситуацию на ЗАЭС.

Наибольшие риски – электроснабжение и охлаждение реакторов

Одной из самых серьезных проблем остается система электроснабжения станции. До начала полномасштабного вторжения Запорожская АЭС имела десять линий внешнего питания. Сейчас функционирует лишь одна.

В ГУР напомнили, что 3 июля 2026 года на станции произошел уже 21-й полный блэкаут с начала полномасштабной войны.

Не менее опасной является ситуация с системой охлаждения. По данным разведки, уровень воды в охлаждающем водоеме сейчас составляет 12,86 метра при минимально необходимых 15 метрах.

Из 57 специальных глубинных скважин лишь 11 оснащены мощными насосами. Из-за дефицита воды оккупанты вынуждены использовать сбросный канал Запорожской теплоэлектростанции.

В ГУР предупреждают, что такая ситуация представляет угрозу для нормальной работы систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

На станции не хватает квалифицированных работников

Еще одной серьезной проблемой разведка называет кадровый дефицит.

До полномасштабного вторжения на Запорожской АЭС работали около 11 тысяч человек. Сейчас численность персонала сократилась примерно до 7,5 тысячи человек, среди которых около 500 сотрудников аутсорсинговой компании, которая, по информации ГУР, не имеет лицензии на выполнение работ на атомной электростанции.

Украинских работников, оставшихся на ЗАЭС, оккупанты заставляют подписывать контракты с "Росатомом", угрожая увольнением.

В то же время привезенный из России персонал, по данным разведки, не имеет достаточной квалификации для обслуживания Запорожской АЭС из-за существенных различий между украинской станцией и российскими атомными объектами.

Напомним, Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. С тех пор Украина и международные партнеры неоднократно предупреждали об опасности милитаризации станции и использования ее территории в военных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина требует возвращения ЗАЭС под свой полный контроль. Киев неоднократно заявлял, что оккупация крупнейшей атомной станции Европы создает дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.

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