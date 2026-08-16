Сколько африканцев завербовано в ряды российской армии: данные МИД

В ряды Вооруженных сил России завербовано 2982 человека из 37 стран Африки. При этом число погибших составляет 486 человек.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне мовлення" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины. По данным ведомства, в Украине находятся 35 военнопленных граждан из 17 африканских стран.

Что известно

Отмечается, что наибольшее количество рекрутов являются гражданами Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира и Мали.

"Для вербовки африканцев российские спецслужбы применяют широкий арсенал манипулятивных методов, направленных на принуждение и обман, в частности под предлогом трудоустройства на гражданскую работу или обучения, обещая высокое материальное обеспечение, перспективы получения гражданства РФ или других миграционных и социальных преимуществ. Во многих случаях иностранцев заставляют подписывать военные контракты на русском языке под угрозой депортации или лишения свободы", – цитирует вещатель слова дипведомства.

Главные истории дня

По данным МИД, Украина пытается противодействовать этому на африканском континенте. Украинские дипломатические представительства в африканских странах регулярно информируют местных чиновников о фактах вербовки их граждан со стороны Москвы. Также Киев проводит информационную кампанию в странах, где находятся украинские посольства.

Совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными МИД создал специальный веб-ресурс, доступный на английском, французском и суахили.

"Там содержится проверенная информация о методах российского рекрутинга, показания пострадавших, аналитические материалы, практические рекомендации для потенциальных жертв и их семей, а также механизмы сообщения о деятельности вербовщиков", – рассказали в МИД.

Напомним, почти полтысячи граждан из Африки в составе российской армии погибли на войне в Украине. Впрочем, это минимальное количество потерь, поскольку реальная цифра иностранцев, подписавших контракт с Минобороны РФ, составляет почти 3 тыс. человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства, отметив, что по состоянию на конец 2025 года более 1,4 тыс. граждан из 36 африканских государств воюют на стороне Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!