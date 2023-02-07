Сколько американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине в освобождении территорий: результаты соцопроса

Спустя почти год после начала полномасштабной войны России против Украины американцы продолжают поддерживать украинцев. Стабильные 65% взрослого населения США предпочитают, чтобы их страна помогала нашему государству в возвращении своих территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту.

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Около 39% говорят, что Вашингтон помогает Киеву правильно, 28% – слишком много (такое мнение предпочтительно среди республиканцев), а 30% – недостаточно. Об этом сообщает компания Gallup, ссылаясь на результаты своего социологического опроса.

"Большинство опрошенных американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине в освобождении ее территорий (65%). Между тем, 31% продолжают говорить, что они предпочли бы, чтобы США работали над скорейшим прекращением войны, даже если это позволит России сохранить (временно оккупированные. – Ред.) территории", – говорится в пресс-релизе от 6 февраля.

Отмечается, что веб-опрос проводился с 3 по 22 января 2023 года, когда российско-украинская война находилась "в относительном тупике", а переговоры между США, Германией и другими западными союзниками, которые рассматривали возможность усиления военной поддержки Украины, "шли вовсю, чтобы включить в пакет помощи танки". Вскоре после проведения опроса американский лидер Джо Байден объявил, что США направят в Украину 31 танк, подчеркнули социологи.

По итогам Gallup, 39% опрошенных американцев считают, что США делают столько, сколько нужно, чтобы помочь Украине, 28% – делают слишком много. Еще 30% считают помощь недостаточной. При этом республиканцы более склонны считать помощь США чрезмерной.

"Администрация Байдена сделала поддержку Украины краеугольным камнем своей внешней политики. Это может объяснить партийные разногласия по этому вопросу – демократы гораздо более благосклонны, чем республиканцы и независимые – хотя большинство всех трех партийных групп выступают за то, чтобы Украина продолжала бороться за возвращение своей территории", – пояснили социологи.

Результаты опроса также показали: почти половина республиканцев, 47%, считают, что США делают слишком много, в то время как 48% демократов – что американское вмешательство является правильным. Большинство остальных демократов, 41%, уверены, что Вашингтон делает недостаточно. Независимых поровну разделили на два лагеря: по 35% в каждом говорят, что США делают слишком много и в нужном объеме. Демократы чаще, чем независимые и республиканцы, считают, что США делают недостаточно.

"Поскольку война в Украине идет уже второй год, американцы поддерживают украинскую нацию, несмотря на затянувшиеся бои. Хотя степень поддержки варьируется, большинство всех партийных групп хотели бы, чтобы США поддержали Украину в возвращении ее территорий, даже если это повлечет за собой длительный конфликт, а не быстро завершили войну и уступили территорию России", – подытожили в Gallup.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев полностью уверено в неотвратимой победе Украины в войне с агрессором РФ. Они считают, что страна сможет ее одержать в течение 2023 года.

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