Сколько человек погибли из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС: названо официальное количество

В результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Почти все погибшие из Херсонской области.

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Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко в интервью Радио Свобода. Он также рассказал о материальных потерях.

"Что касается погибших: у нас на сегодняшний день погибших 31 человек. 29 - это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области", – сказал Клименко.

Что касается материальных потерь, то, по словам министра, окончательные подсчеты еще не завершены.

По его словам, материальные потери огромны. Но главной проблемой остается доступ к воде для людей, оказавшихся на разрушенных из-за экоцида россиян территориях.

"Очень трудно за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема. Вода отошла на несколько километров от берега Херсонского водохранилища. И на сегодняшний день я вижу основной проблемой – это доступ к воде в дальнейшем для наших граждан", – отметил глава МВД.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон. В результате экоцида Каховское водохранилище прекратило существование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции больше всего пострадал левый берег Херсонской области, который временно оккупирован. Отстройка плотины и наполнение водохранилища займет не один год, рассказал министр агрополитики Николай Сольский.

Правительство Украины согласовало экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Проект будет включать в себя строительство Каховского гидроузла, восстановление Каховской ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

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