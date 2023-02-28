Сколько должно длится обучение мобилизованных в Украине, если у них нет военного опыта: разъяснение

В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 20 мая 2023 года и призывают даже тех, у кого нет военного опыта. В связи с этим многих интересует вопрос: сколько должно длится обучение таких мобилизованных?

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Ответ на этот вопрос в комментарии НВ дал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он отметил, что мужчин без опыта призывают гораздо меньше, чем тех, кто имеет военный опыт.

"Не могу назвать количественных показателей, но их, мужчин без опыта, призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы", – заявил Горбач.

По его словам, в учебных центрах военные без опыта проходят как минимум базовую общевойсковую подготовку, которая длится один месяц. Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта кроме базового – номера обслуги, заряжающий и так далее. И после этого они направляются в воинские части.

Если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например, гранатометчик, это требует дополнительного времени – еще две недели обучения. Если еще более сложная специальность – еще месяц или и до 45 дней дополнительно.

Военнослужащие, назначаемые на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку.

"Суммарно подготовка мобилизованных без военного опыта может длиться более двух месяцев", – подчеркнул Горбач.

Напомним, 16 февраля 2023 года на фронте погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко, пробывший на войне всего 4 дня. Мужчину отправили на передовую без подготовки. Его гибель вызвала резонанс у общественности – люди требуют расследования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 февраля 2023 года в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 20 мая 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Как правило, в первую очередь в армию забирают тех, у кого есть опыт в военном деле. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе и феврале 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице насильно и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео появляются в сети.

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