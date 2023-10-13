Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и смогут ли забирать на фронт мужчин старше 60 лет: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране продолжается всеобщая мобилизация. В этот период на военную службу призывают мужчин до 60 лет. Однако недавно в сети появилась информация, что в закон о мобилизации будут внесены правки, которые позволят призывать на фронт мужчин старше 60-ти.

Подробнее об этом рассказала адвокат Мария Левченко. По словам юристки, о мобилизации мужчин, которым исполнилось 60 лет, в законопроекте речь не идет.

"В Верховной Раде зарегистрирован проект 10084, предлагающий внести изменения в статью 22 о воинской обязанности и военной службе, где прописана возможность продлить свою службу военнослужащим, которые служат во время действия военного положения и им исполнилось 60 лет, по их собственному желанию и при наличии положительного вывода ВЛК, что состояние здоровья позволяет это сделать", – утверждает она.

Так, согласно закону, мобилизации не подлежат следующие категории граждан:

– работники органов государственной власти, критически важных предприятий и организаций

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– люди, которые по состоянию здоровья или возрасту признаны ВЛК непригодными к службе

– граждане, постоянно ухаживающие за лицами, нуждающимися в заботе

– многодетные граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей

– родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка

– граждане в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка

– родители несовершеннолетних детей с инвалидностью подгруппы А, с инвалидностью III-IV группы, а также совершеннолетних (18 – 23 года) детей с инвалидностью I или II группы

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте

– граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу.

К слову, военное положение вместе с общей мобилизацией продлится до 15 ноября.

В это время также будут ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Исключение только те, кто имеет разрешение или причины, позволяющие им покидать страну во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разработали электронный реестр военнообязанных, в Министерстве обороны Украины обещают обнародовать свою позицию по его работе. Пока в оборонном ведомстве не дали ответа о возможности рассылки повесток в электронном виде в личные кабинеты военнообязанных.

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