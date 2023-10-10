Смогут ли уклонистам от мобилизации в Украине блокировать банковские карты: объяснение адвоката

В Украине разработали электронный реестр военнообязанных, в Министерстве обороны Украины обещают обнародовать свою позицию относительно его работы. В то же время, на данный момент в оборонном ведомстве не дали ответа о возможности рассылки повесток в электронном виде в личные кабинеты военнообязанных.

Юристы же утверждают, что законом предусмотрено исключительно вручение повесток в бумажном виде, поэтому введение электронных повесток требует изменений в законодательстве. Также специалисты прокомментировали возможность блокировки для уклоняющихся банковских карт и счетов ФЛП.

В Минцифре заявили о создании электронного реестра военнообязанных, база призывников заполнена на более чем 90%. Создание и подготовка к началу работы электронного реестра дали старт разговорам о возможной отправке повесток военнообязанным в электронном виде.

В Минобороны обещают вскоре объяснить свою позицию относительно работы электронного реестра, однако пока не комментируют вероятное появление повесток в электронном виде.

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Впрочем, по мнению адвоката Андрея Межирицкого, без изменений в законодательстве введение электронных повесток невозможно. Согласно действующим нормам повестка выписывается в бумажном виде и считается врученной, если за ее получение собственноручно расписался тот, кому она выписана.

"Для того, чтобы посылать повестки в электронном виде – нужны изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе. В таком случае это вполне возможно. Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается последней, то четко прописано, что человек уведомлен должным образом , когда получил повестку в суд в электронном виде", – прокомментировал юрист.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине очень часто отменяются штрафы из-за неявки в территориальные центры комплектования по повестке.

"ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку по повестке", – отметил адвокат.

Межирицкий отметил, что после внесения ряда изменений в действующее законодательство в Украине возможно введение блокировок банковских карт и счетов ФЛП для уклонистов.

"Теоретически такое возможно, если это, электронные вызовы, будет введено в законодательную плоскость. Если человек не появится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть так же, как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность – в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия", – подчеркнул адвокат.

Напомним, по словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, электронный реестр военнообязанных наполнен на 90% и уже функционирует.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования защиты к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", – отметил министр.