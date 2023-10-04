Электронный реестр военнообязанных наполнен на 90% и уже функционирует, – Федоров

Электронный реестр военнообязанных "Оберег" наполнен на 90%. Он уже работает полностью.

Об этом в комментарии "Эспресо" сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, информация продолжает наполняться.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования защиты к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", – сказал Федоров.

Он добавил, что в реестре уже более 90% информации. Тем не менее, открытым остается вопрос сервисов на базе "Оберега".

Как известно, 6 сентября новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров назвал запуск единого реестра призывников одной из основных задач в новой должности. Он подчеркнул, что сделает невозможными любые коррупционные риски.

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Федоров, в свою очередь, добавил, что Минцифры ожидает видения на этот счет от новой команды Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. В октябре мобилизовать продолжат военнообязанных, не имеющих оснований для отсрочки и пригодных по состоянию здоровья.

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