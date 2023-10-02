Усилят ли мобилизацию в Украине в октябре и что известно об электронном реестре военнообязанных: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. В октябре мобилизовать продолжат военнообязанных, которые не имеют оснований для отсрочки и пригодны по состоянию здоровья.

В то же время украинцев ждет нововведение в вопросе мобилизации – оно касается создания электронного реестра военнообязанных. OBOZREVATEL выяснял, как будет проходить мобилизация в октябре и какие изменения ждут украинцев.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осенью мобилизовать продолжают граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы.

Кроме того, мобилизовать могут украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты и исключены из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения военно-врачебной комиссии. Другие категории мужчин и женщин до 60 лет могут вступить в ряды ВСУ добровольно.

Видео дня

Также следует учитывать, что согласно законопроекту № 9342, в Украине сужается перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Законопроект вносит правку в ст. 23 ч. 11 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Теперь граждане, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы не подлежат мобилизации только при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Стоит отметить, что в Верховной Раде не исключают, что в Украине может быть усилена мобилизация, если страна-агрессор РФ мобилизует несколько сотен тысяч человек. Уже осенью оккупанты могут начать соответствующие призывные мероприятия. По словам секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, если станет известно, что в армию РФ мобилизовали 700 тыс. человек, Украине нужно понять, как реагировать на этот процесс. Он не исключил, что мобилизация в нашей стране также может быть усилена.

Еще одно нововведение касается реестра военнообязанных. Согласно проекту закона №10062 о создании электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в Украине предлагается упростить процедуры для участников боевых действий и расширить информацию, которую может собирать Министерство обороны.

В реестр будут заносить следующие сведения:

– персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

– служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

– данные о необходимости в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лиц с инвалидностью также могут призвать в ряды ВСУ во время военного положения. В последнее время в Украине все чаще выдают повестки гражданам на пенсии.

– С 1 октября на воинский учет в Украине обязали встать женщин-медиков. В Генштабе пояснили, что это не означает мобилизацию.

– Осенью мобилизация коснется лиц с опытом военной службы и без него. Кого призовут в армию в первую очередь, читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!