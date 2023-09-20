'Нам нужно будет реагировать': в Раде объяснили, могут ли в Украине усилить мобилизацию

В Верховной Раде не исключают, что в Украине может быть усилена мобилизация, если страна-агрессор РФ мобилизует несколько сотен тысяч человек в свое войско. Уже осенью оккупанты могут начать соответствующие призывные мероприятия.

Об этом рассказал секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности народный депутат Роман Костенко. "Если они (оккупанты. – Ред.) будут набирать больше людей, то нам будет нужно также реагировать на это. Если нам будет нужно больше людей, то будем набирать больше", – сказал он в комментарии ТСН.ua.

Парламентарий добавил: если станет известно, что в армию РФ мобилизовали 700 тыс. человек, "нам нужно понять то, как мы будем на это реагировать".

"Не исключено, что нужно будет увеличивать", – добавил Костенко.

На вопрос о сроках российской мобилизации нардеп предположил, что это может произойти уже осенью.

"Разные органы, разведка говорили, что это может произойти осенью", – сказал секреатр комитета.

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При этом военный эксперт Петр Черник, комментируя вероятность усиления набора украинцев в ряды ВСУ, сказал, что "мобилизация в Украине будет идти ровно так, как идет".

"Война качества против количества. Мобресурс РФ велик. Он официально исчисляется в пределах 1,5 млн человек. Путин бьется за власть насмерть, сколько будет нужно бросить в печку этой войны россиян – столько он и бросит", – сказал он.

Эксперт также напомнил о заявлении, которое в прошлом году сделал депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов о том, что "сильное качество россиян то, что они умеют массово умирать".

"Это правда. Выбора у нас нет. Не надо бояться этих страшных цифр – их надо понимать, с ними надо работать. Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такого, какого еще не было в мире", – сказал Петр Черник.

Он добавил, что "надо думать", сколько ВСУ нужно боекомплекту, мотивации и мастерству на поле боя, чтобы перемолоть противника.

"Справимся? Справимся. К большому сожалению, все продлится во времени. Вот и все", – считает военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лиц с инвалидностью также могут призвать в ряды ВСУ во время военного положения. В последнее время в Украине все чаще выдают повестки гражданам на пенсии.

– С 1 октября на воинский учет в Украине обязали встать женщин-медиков. В Генштабе пояснили, что это не означает мобилизацию.

– Осенью мобилизация коснется лиц с опытом военной службы и без него. Кого призовут в армию в первую очередь, читайте в материале.

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