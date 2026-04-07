Сколько гражданских пострадали от взрывов мин за время полномасштабной войны: названы страшные цифры

В Украине по состоянию на 1 апреля 2026 года зафиксирован 1 431 случай ранения или гибели гражданских лиц из-за мин и взрывоопасных остатков войны. Среди пострадавших – 147 детей, что свидетельствует о высоком уровне угрозы для мирного населения даже в относительно отдаленных от фронта регионах.

Видео дня

Данные собираются и систематизируются на государственном уровне для дальнейшего реагирования и помощи. Об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности гражданской защиты и экологической безопасности.

Больше всего от взрывоопасных предметов пострадали представители профессий, связанных с работой на открытой местности или передвижением :

фермеры (260 человек);

безработные (165);

пенсионеры (141);

работники критической инфраструктуры (144);

водители (91);

ученики (139).

Сбор и анализ информации осуществляется в рамках международных обязательств Украины, в частности в соответствии с Протоколами II и V Конвенции о запрещении или ограничении применения отдельных видов обычного оружия. На основе этих данных формируется интерактивная база, которая позволяет идентифицировать опасные территории и оперативно информировать население.

Правоохранительные органы Украины реагируют на каждый случай подрыва гражданских, открывая уголовные производства о нарушении законов и обычаев войны со стороны российской федерации.

Кроме аналитической функции, база данных уже используется для оказания практической помощи. В частности, в течение 2023-2026 годов 180 пострадавших получили поддержку на сумму более 3,2 млн гривен. Это включает оплату лечения, реабилитации, а также обеспечение средствами для дистанционного обучения и работы для людей с минно-взрывными травмами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!