Сколько кенийцев Россия завербовала на войну против Украины: разведка раскрыла цифры

Кенийские разведывательные службы утверждают, что 1000 кенийцев были замануты воевать на стороне России против Украины. В Москве отрицают эти обвинения.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на спикера кенийского парламента Кимани Ичунгву. Политик обвинил должностных лиц российского посольства в Найроби в сговоре с рекрутинговыми агентствами и синдикатами торговли людьми для вербовки кенийцев для участия в войне под видом трудоустройства.

Что известно

Разведка заявляет, что россияне "договариваются" с работниками кенийского аэропорта, иммиграционными службами, сотрудниками Управления уголовных расследований, сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и сотрудниками кенийского Нацуправления занятости, чтобы облегчить передвижение новобранцев.

Спикер также утверждает, что такие "агентства" также сговаривались с дипломатами кенийского посольства в РФ, чтобы помочь новобранцам получить российские визы.

Посол России в Кении Всеволод Ткаченко отклонил обвинения, заявив, что "дипломаты никогда не были вовлечены в мошеннические схемы" или незаконную вербовку. Однако, по его словам,российское законодательство позволяет иностранцам, легально находящимся в России, добровольно вступать в армию.

Ичунгва также настоял на том, чтобы посол Кении в Москве, Питер Матуку, безотлагательно идентифицировал офицеров посольства, которые могли вступить в сговор с этими преступниками.

Кенийцы на войне в Украине

Согласно отчету разведки, 89 кенийцев находились на передовой, воюя на стороне России, 39 были госпитализированы, 28 пропали без вести, и по меньшей мере один погиб. Вербовщики заманивали преимущественно бывших солдат и полицейских, а также безработных, обещая им около 350 000 шиллингов (2300 евро, 2715 долларов США) в месяц и получать бонусы до 1,2 миллиона шиллингов (9309 долларов США).

Однако, как сообщается, по прибытии многие из них оказываются на передовой в боевых действиях после минимальной военной подготовки. По словам спикера, новобранцы вылетали через Международный аэропорт Джомо Кенъятта в Найроби по туристическим визам и путешествовали через Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Однако впоследствии доборовольцев стали возить через ЮАР, Уганду и другие соседние государства.

На правительство начинают давить

В отчете были определены некоторые мошеннические агентства, которые стояли за вербовкой кенийцев. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что Найроби закрыла более 600 агентств по трудоустройству, подозреваемых в обмане кенийцев обещаниями работы за рубежом, преимущественно в РФ.

Расследования продолжаются, поскольку правительство ищет дополнительных подозреваемых и работает над возвращением кенийцев, которых обманным путем заманили в Россию. По словам чиновника, 27 кенийцев, которые воевали в России, были репатриированы, а власти оказали психологическую помощь для преодоления их травмы и "дерадикализации".

Давление на правительство Кении растет после недавнего обнаружения тел граждан Африки, которых завербовали для участия в боевых действиях за российскую армию. В ноябре прошлого года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что более 1400 человек из 36 стран Африки были завербованы для участия в боевых действиях за Россию.

Напомним, ранее в ГУР сообщили о росте количества идентифицированных иностранных наемников, которые воевали на стороне России и погибли в Украине. Речь идет, в частности, о гражданах африканских стран, привлеченных к штурмовым подразделениям.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки. Часто иностранцев вводят в заблуждение, скрывая, что их ждет участие в боевых действиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!