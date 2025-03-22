Сколько на самом деле людей погибли в Буче во время российской оккупации: обновлены данные трагедии

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессорки России в Украину с 24 февраля по 31 марта 2022 года в городе Буча Киевской области погиб 381 человек. В то же время в Бучанской общине количество жертв превысило 500 человек.

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Об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные архивного отдела Бучанского городского совета. Среди погибших – 12 детей всех возрастов.

Люди умирали от пуль оккупантов, отсутствия медикаментов, а также от голода. В Бучанской общине число погибших составляет 554 человека.

Сообщается, что от боевых действий в общине погибли 396 человек, 158 человек умерли от болезней и из-за нехватки лекарств и медицинской помощи. Также 28 бучанцев погибли не на территории общины, а в соседних городах.

"В общей сложности 582 человека, из которых 435 мужчин и 147 женщин. 12 детей (возрастом от 1,7 до 15 лет)", – указано в отчете.

43 тела на сегодняшний день остаются неопознанными, еще 38 гражданских бучанцев считаются пропавшими без вести. 33 жителей Бучанской общины находятся в плену, а один человек умер в неволе.

Как пишет издание, у медиа цифры о жертвах "Бучанской резни" несколько отличаются.

По словам руководителя архивного отдела Бучанского совета Игоря Барткива, путаница возникает из-за того, что не всегда отличают, о какой именно территориальной единице идет речь: отдельный город Буча, Бучанскую территориальную общину или в целом Бучанский район, в который входят еще и город Ирпень, поселки Бородянка, Гостомель.

По состоянию на 22 марта 2025 года число погибших таково:

город Буча – 381;

Бучанская территориальная община – 554;

Бучанский район – около 1200 (и эта цифра, по данным Нацполиции, может увеличиться).

Украинские правоохранительные органы продолжают расследование военных преступлений, совершенных российскими захватчиками в Бучанской общине.

Глава департамента офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов сообщил, что 28 российским военным официально предъявлено подозрение в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями в Буче.

Главным образом речь идет о бойцах 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии из Пскова, однако также есть информация о присутствии военных из других подразделений российской армии и Росгвардии в этом районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года Елена Зеленская показала, как выглядит город Буча, который в 2022-м пережил 28 дней российской оккупации и зверств. В городе растет зелень на вновь обитаемых улицах. Мемориалы Героям и жертвам стоят рядом с новыми домами. Детские голоса снова раздаются на площадках у школ и садиков.

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