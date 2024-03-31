Зеленская показала превращение Бучи в символ надежды и возрождения. Фото

В воскресенье, 31 марта, – вторая годовщина освобождения Бучи Киевской области от российских захватчиков. К этому дню первая леди Елена Зеленская отметила, что после пережитых ужасов сегодня город является символом надежды и возрождения.

Соответствующий пост опубликован в ее официальном Telegram-канале. Там показали фото из города-Героя, который в 2022-м пережил 33 дня российской оккупации и зверств.

"Убитые захватчиками люди на обочинах, братские могилы, расстрелянные автомобили с надписями "дети"... Камни там, где было жилье. Два года назад в эти дни освобождены Буча, Гостомель, Ворзель. Киевщина. Такими с ужасом увидели их мы и весь мир. Окровавленными свидетелями российских преступлений", – отметила первая леди.

По ее словам, с тех пор весной в этих городах растет зелень на вновь обитаемых улицах. Мемориалы Героям и жертвам стоят рядом с новыми домами. Детские голоса снова раздаются на площадках возле школ и садиков.

"Не испуганные, просто детские. Два года спустя", – подчеркнула Зеленская.

Она добавила, что сейчас на этих городах еще есть шрамы, но они живы; на душах всех украинцев останутся шрамы, но они тоже живы.

Первая леди подчеркнула, что все украинские города обязательно должны быть освобождены от российского нашествия.

"Два года назад "Буча" вошла в мировые словари синонимом боли. Сейчас она становится также синонимом надежды и возрождения. Мы помним. Мы надеемся. Мы – Буча. Мы – будем жить", – отметила Зеленская.

Напомним: в эти дни Украина вспоминает вторую годовщину освобождения Киевщины от российской оккупации. В частности, 28 марта 2022 года был освобожден город Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель, а уже 2 апреля вся территория Киевской области была деоккупирована.

Особенно страшные следы россияне оставили после себя в Буче в 33 км от Киева. По данным Нацполиции, город был в оккупации 28 дней. Похищение, пытки, изнасилование, мародерство и убийства гражданских, в том числе детей – не полный перечень того, что за это время там совершили российские военные.

В прошлом году президент Владимир Зеленский озвучил, что за это время российские военные жестоко убили 1400 мирных украинцев, среди которых было 37 детей; более 175 тел обнаружили в братских могилах и камерах пыток; зафиксировано 9000 российских военных преступлений.

Однако пока Генпрокуратура сообщила "Следствия.Инфо", что до сих пор подозрения получили всего 55 оккупантов, еще в отношении 26 россиян направлены в суд обвинительные акты. В общем за два года в судебном порядке было вынесено только 10 приговоров.

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Как сообщал OBOZ.UA, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отреагировал на последние атаки РФ по Украине, вспомнив Бучу. Он подчеркнул, что через два года после освобождения города, кадры ужаса в котором публиковали на первых страницах мировых СМИ, государство-террорист Россия повторяет массовые нападения на гражданское население и энергоинфраструктуру Украины.

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