Сколько носителей 'Калибров' в Черном море: в ВМС рассказали об актуальной угрозе

Российская террористическая армия существенно сократила корабельную группировку в акватории Черного моря. Однако на боевом дежурстве продолжает находится носитель крылатых ракет "Калибр".

Враг держит в море ракетоноситель с общим залпом до 6 "Калибров". Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Всего в черноморской акватории по состоянию на 7:00 утра 13 февраля находится 4 вражеских кораблях. Кроме того, один российский корабль продолжает нести боевое дежурство в акватории Азовского моря.

Также в ВМС ВСУ отметили, что в Средиземном море находятся два вражеских корабля среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет может достигать 8 единиц.

Стоит отметить, что за сутки 12 февраля в интересах страны-террориста России проход по Керченскому проливу совершили 9 судов к Азовскому морю, из них 4 двигались из пролива Босфор. В Черном море зафиксировали 14 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Также украинские ВМС подчеркнули, что агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, после уничтожения ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму российские войска не некоторое время даже приостановили обучающий процесс Черноморского флота РФ. Более того, уже длительное время враг продолжает концентрировать корабли исключительно в восточной части Черного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российские оккупанты значительно уменьшили количество ракет "Калибр", которыми обстреливают Украину. Это свидетельствует о том, что захватчики испытывают проблемы с логистикой и с загрузкой ракет этого типа.

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