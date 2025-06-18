Сколько продлится идентификация переданных Россией тел украинских защитников: в МВД дали объяснение

Украина продолжает процесс идентификации тел павших защитников, которые были переданы Россией. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, речь идет о масштабной и чрезвычайно сложной работе, которая может растянуться минимум на 13-14 месяцев.

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Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона. Министр сообщил, что по состоянию на сейчас Россия передала 6060 тел погибших украинских военных.

Однако сколько из них на самом деле удастся идентифицировать и в каком они состоянии - это еще выясняют специалисты. По предварительным оценкам, на полную идентификацию всех останков понадобится больше года даже по самому оптимистичному сценарию.

"Я могу лишь приблизительно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается - в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона. Но, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, на идентификацию этих примерно 6 тыс. тел понадобится не менее 13-14 месяцев", - сказал Клименко.

Процесс идентификации включает работу сразу нескольких структур: судебно-медицинской экспертизы, экспертных подразделений и следователей. По словам министра, все они работают в три смены, чтобы максимально ускорить процесс.

Стоит отметить, что россияне умышленно усложняют эту работу. В частности, тела бойцов Сил обороны возвращают в крайне изуродованном состоянии, части тел - в разных мешках. Бывают даже случаи, когда останки одного человека возвращают во время разных этапов репатриации.

Ранее в СБУ сообщили, что следующие этапы возвращения в Украину тел погибших Героев будут происходить с использованием автотранспорта, а не железной дороги, как было до сих пор. Новые правила предусмотрены договоренностями, достигнутыми в рамках встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших украинских граждан, в том числе военнослужащих. Репатриационные мероприятия проходили в рамках Стамбульских договоренностей.

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