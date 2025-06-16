В Украину вернули еще 1245 тел погибших: репатриационная часть договоренностей в Стамбуле завершена. Фото

В понедельник, 16 июня, в Украину вернули еще 1245 тел погибших украинских граждан, в том числе военнослужащих. Репатриационные мероприятия проходили в рамках Стамбульских договоренностей.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Правоохранители и экспертные учреждения Министерства внутренних дел будут проводить все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных тел.

"Сегодня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1245 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим. Таким образом, Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриационные мероприятия провели по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Также в Координационном штабе выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за помощь в проведении таких мероприятий.

"Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – добавили в учреждении.

Накануне, 15 июня, состоялся очередной этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. В этот день в Украину вернули 1200 тел погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, 9, 10,12 и 14 июня Украина и Россия провели масштабные обмены военнопленными и телами погибших. Обмен проходил в формате "всех на всех" в несколько этапов, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

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