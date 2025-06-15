В Украину вернули еще 1200 тел погибших в рамках договоренностей с РФ

В воскресенье, 15 июня, состоялся очередной этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. В этот раз в Украину вернули 1200 тел погибших.

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По утверждению российской стороны, тела принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В штабе заявили, что в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел. Также там отметили, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

"Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, осуществляющего перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Напомним, 14 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это был уже четвертый обмен за неделю. В этот раз Украине удалось вернуть многих защитников, кто был в плену еще с 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня домой удалось вернуть воинов нашей армии, нацгвардейцев и пограничников. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что вернувшиеся из плена защитники нуждаются в лечении и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь.

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