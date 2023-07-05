Сколько ракет в РФ производят каждый месяц: в Генштабе назвали количество

Военно-промышленный комплекс России способен производить около 100 ракет в месяц. Стране-агрессору удается сохранять темпы производства, а по отдельным образцам вооружения даже повысить – благодаря переходу предприятий на круглосуточный режим работы и закупке деталей в обход санкций.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу". "По нашим оценкам, в месяц российский ВПК способен производить около 100 ракет, в том числе более 10 единиц для ОТРК "Искандер", до 30 единиц – морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", – сказал он.

Он добавил, что оккупанты используют значительное количество беспилотников разных типов. В частности, от Ирана Россия получила до 1800 "шахедов", из которых враг уже применил около 1600.

"Запасы этих БПЛА постоянно пополняются за счет поставок из Ирана. Кроме того, РФ достигла с этой страной договоренности о строительстве завода по производству дронов типа "шахед" на территории Татарстана, в районе в 10 км от Казани", – рассказал Громов.

Кроме того, оккупанты активно применяют ударные дроны собственной разработки типа "Ланцет", которые серийно производят на "Ижевском механическом заводе" концерна "Калашников". Всего было произведено до 900 единиц, из которых 850 применено в зоне боевых действий.

"Но следует отметить, что в результате экономических санкций Запада и из-за отсутствия доступа к современным технологиям технологические возможности противника по производству современных дронов остаются ограниченными", – подчеркнул Громов.

В то же время он отметил, что передача Украине современных истребителей поколения 4++ типа F/А-18, F-15, F-16, JAS-39 Gripen, Eurofighter Typhoon или Rafale позволит обнаруживать воздушные цели на большом расстоянии не менее 200 км, уничтожать их на расстоянии более 160 км без вхождения в зону поражения вражеской ПВО, а также применять современные авиационные средства поражения наземных и морских целей на расстоянии более 200 км.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оппозиционные СМИ ранее заявили, что РФ развернула в Татарстане масштабное производство дронов-камикадзе. БПЛА производят в специальной экономической зоне "Алабуга". В 2024 году туда планируется перенести изготовление части деталей, а затем автоматизировать производство.

– 1 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что агрессор, судя по всему, накапливает ракеты, так как пока не совершает крупных ударов. Не исключено, что резерв оккупанты могут использовать для "коварных намерений".

– В конце июня росСМИ заявили о первом применении нового тяжелого ударного БПЛА С-70 "Охотник" против Украины. Что это за чудо российского авиапрома и какую угрозу может нести, читайте в нашем материале.