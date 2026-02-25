Сколько российских военнопленных считают войну 'оправданной': опрос раскрыл настроения

Более двух третей российских военнопленных убеждены, что война России против Украины является оправданной и необходимой, а более 40% опрошенных заявили, что не воспринимают украинцев как полноценных людей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественной организации LingvaLexa. Его проводили при поддержке Офиса генпрокурора Украины и в партнерстве с "European Association of Military Social Psychology", Киевской школой экономики и Адвокатским объединением "Mitrax".

Социологи отметили, что средний показатель восприятия легитимности так называемой "СВО" среди респондентов составил 35,81%, что соответствует умеренному уровню. В целом 68,29% опрошенных военных считали войну в определенной степени законной, оправданной и необходимой.

В то же время среди пленных, которые доверяют российской пропаганде, примерно 88% заявили, что вторжение было оправданным (то есть дали оценку выше нуля). Среди тех, кто не разделяет пропагандистских нарративов, такую позицию высказали 51%.

Исследователи также обратили внимание, что около 13% респондентов, которые верят пропаганде, назвали войну полностью оправданной и необходимой (дали высший балл), тогда как среди скептиков этот показатель составил лишь 2%. Таким образом, сторонники пропаганды в шесть раз чаще склонны считать войну абсолютно легитимной, что имеет психологически значимую разницу.

В целом, по данным опроса, в кремлевские нарративы верят в среднем 47,61% пленных, при этом как минимум в один пропагандистский месседж верят 76,95%.

Кроме того, 42,94% опрошенных заявили, что рядовой украинец якобы не является полноценным человеком. В среднем же российские военные оценивали "развитость" украинцев на уровне 88% по сравнению с другими народами. Социологи отмечают: чем сильнее вера в пропаганду, тем выше склонность отрицать за украинцами полноценные человеческие качества.

Также респонденты, которые больше всего доверяют пропагандистским утверждениям, чаще выражали готовность снова воевать. В частности, 32,71% заявили о намерении повторно вступить в ряды Вооруженных сил РФ после освобождения, 28,92% готовы вернуться в небоевые подразделения, а 22,29% отметили определенную вероятность повторного участия в боевых действиях.

Исследователи подчеркнули, что среди тех, кто сильно верит в пропаганду, доля готовых снова отправиться на фронт вдвое больше (33%), чем среди тех, кто верит слабо (17%).

Подобная зависимость прослеживается и в отношении добровольной сдачи в плен: среди убежденных сторонников пропаганды этот показатель составлял около 9%, тогда как среди тех, кто не доверяет пропаганде, – примерно 15%.

Исследование проводилось методом стандартизированных печатных анкет, опросили 1060 российских военнопленных, средний возраст которых 39 лет.

Организация "LingvaLexa" основана в Украине в 2023 году с целью углубленной работы и борьбы с пропагандой, которая делает возможным совершение тяжелых международных преступлений во время вооруженных конфликтов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия фактически отказывается возвращать из плена раненых и мобилизованных оккупантов из так называемых "Л/ДНР". Об этом заявили сами пленные россияне, которые в годовщину полномасштабного вторжения обратились к российскому диктатору с просьбой "вернуть их домой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!