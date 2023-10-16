Сколько российских военных и наемников ППК 'Вагнер' остаются в Беларуси и чем они занимаются: СМИ раскрыли подробности

На территории Беларуси все еще находятся около 2 тысяч российских военных. А оставшиеся в Беларуси "вагнеровцы" демонтируют свой полевой лагерь под Осиповичами.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" в своем Telegram-канале. По данным наблюдателей, в сентябре ситуация с российским военным контингентом в Белоруссии фактически не изменилась – число военных РФ не увеличилось.

При этом российские военные продолжают находиться на территории РБ, а именно:

до 600 человек находятся на аэродроме "Мозырь" ("Боков")

до 1450 человек – радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка".

Также "Белорусский Гаюн" выяснил, что оставшиеся в Беларуси наемники ППК "Вагнер" продолжают демонтаж полевого лагеря в селе Цель под Осиповичами. К концу сентября в лагере осталось из 292 палаток около 99, то есть 34% от их начального количества. Всего же за сентябрь "вагнеровцы" демонтировали около 30 палаток.

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Наблюдатели также рассказали, чем занимались в Беларуси наемники в сентябре.

Они провели курсы подготовки и повышения квалификации для военнослужащих спецподразделений Вооруженных сил, которые прошли более 400 человек.

Кроме того "вагнеровцы" проводили занятия и с невоенными структурами. Да, они провели занятия с журналистами по тактической медицине на полигоне "Лосвидо". А еще – с воспитанниками военного клуба "Рысь" и даже с представительницами Национальной школы красоты.

"К деятельности наемников в сентябре можно отнести и создание стихийных мемориалов Уткина и Пригожина в Минске и Гомеле. В целом их активность остается на низком уровне, а разные занятия со структурами ВС РБ можно охарактеризовать как несистемные", – подытожили наблюдатели.

По оценкам "Белорусский Гаюн", всего на территории Беларуси может находиться от 500 до 1000 наемников ППК "Вагнер". При этом лагерь в селе Цель продолжает функционировать. К концу сентября там было около 1040 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси стартовала проверка готовности войск. Украина, реагируя на эти события, ужесточила свои пограничные наряды.

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