Сколько самолетов Су-25 осталось в России: для чего их используют оккупанты

Воины Сухопутных войск ВСУ накануне сбили на Донбассе российский фронтовой одноместный штурмовик Су-25. Сейчас у страны-агрессора остается еще не менее 190 "Грачей", как неформально называют борт россияне.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, эта "Сушка" – не очень скоростной самолет, но он опасен для украинских подразделений на передовой.

"Таких самолетов у России достаточно много – чуть меньше 200 или где-то 190, по разным оценкам. Неплохой самолет для врага с точки зрения причинения вреда нашим войскам", – отметил он.

Гетман добавил, что самолет с крейсерской скоростью 750 км/ч (максимальный 984 км/ч) может нести серьезную боевую нагрузку. Поэтому минус Су-25 – еще один штурмовик – это очень хорошо.

Военный эксперт считает, что россияне помнят потерю в свое времени полутора десятков своих самолетов за короткий срок, а потому все еще пытаются не залетать в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны.

"Из чего именно был сбит этот Су-25, пока информации нет. Но я думаю, что это мог быть даже переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), потому что тот работал на небольшом расстоянии от линии фронта", – добавил Гетьман.

Напомним, что 4 мая вражеский самолет Су-25 "приземлили" на Донетчине бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Сухопутных войск ВСУ. Эту новость сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, поблагодарив защитников.

В Воздушных силах уточнили, что сбившая российский штурмовик бригада использовала для этого свои средства противовоздушной обороны малого/среднего радиуса действия. Есть вероятность, что пилот этого самолета уже участвовал в боевых вылетах и надеялся, что огонь по нему никто не будет вести.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала российского полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили уже 349 вражеских самолетов. Предыдущей сбитой "птичкой" был стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, который после поражения зенитчиками Воздушных сил в сотрудничестве с ГУР утром 19 апреля упал в поле Ставропольского края РФ.

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