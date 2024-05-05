Воины ВСУ обезвредили 860 оккупантов, самолет и 18 ББМ врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 119 единиц военной техники и вооружения российской армии, среди которых очередной самолет Су-25. Также обезвредили в боях минимум 860 оккупантов.

С начала полномасштабной войны на украинской земле ликвидировали и ранили около 474 260 захватчиков из РФ. Обновленные данные по состоянию на 5 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ, предупредив об определенных коррективах в цифрах общих вражеских потерь.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной и специальной техники. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – объяснили в ведомстве.

Так, накануне воины отминусовали 21 артиллерийскую систему (всего 12 212), 18 боевых бронированных машин (14 179), девять танков (7375), два средства ПВО (790), одну РСЗО (1057) оккупационных войск.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко "приземлили" на Донетчине российский штурмовик Су-25. Всего на счету Сил обороны уже 349 сбитых самолетов армии РФ.

Защитники неба за прошедшие сутки обезвредили одну вражескую крылатую ракету (всех 2147) и 25 беспилотников оперативно-тактического уровня (9636).

Также уничтожено 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 16 418), четыре – спецтехники (2002) оккупантов.

Кроме этого, за время войны Силы обороны "демилитаризовали" 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины ликвидировали командира спецназа оккупантов из Бурятии. Речь идет об Эдуарде Ульмане, который в 2007 году был осужден за совершение военного преступления в Чечне: расстрел на дороге шести гражданских, включая беременную женщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!