Украинские военные сбили вражеский Су-25: детали озвучил Зеленский

В субботу, 4 мая, украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет они приземлили в Донецкой области.

Об этом в своем вечернем обращении к гражданам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Особенно отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 на Донетчине. Молодцы, ребята!" – сказал он.

Глава государства также поблагодарил всех наших воинов, которые несмотря на жесткое российское давление и все сложности сейчас уничтожают оккупантов.

Отдельно Зеленский поблагодарил каждого воина, который несет службу в мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск – всех, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. "Важно эти дни быть максимально внимательными", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года потери войск РФ в Украине составили 26 960 окупантов. Также Силы обороны уничтожили 4508 единиц вооружения и военной техники противника. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет, а также 781 БПЛА и 69 российских ракет.

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