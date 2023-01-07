Сколько стоит БПЛА от ГШ? Просто интересно.

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Со связи исчезло одно мое отделение. Приказываю нашему оператору БПЛА запустить дрон. "Я его потеряю. Там работает враждебный РЕБ", – отвечает. "Мы успеем увидеть хоть какую-нибудь картинку, чтобы оценить в каком состоянии там мое отделение?" – спрашиваю. "Да. Я могу записывать сразу на планшете и если потеряем, то по записям выясним", – объясняет. "То запускай", – приказываю. "Извини. Но ты не мой командир. А мой меня убьет, если я потеряю дрон", – все отказывается оператор. Достаю пистолет. Направляю ему в голову. "Командиру скажешь именно так все и было. Я готов отвечать за это", – я совсем без шуток.

Далее текст на языке оригинала.

Завдяки дрону ми побачили місце де саме знаходяться мої хлопці. Вони прийняли бій. Та тримаються. Розгледів поранених та як один накладає собі джгута. З відео дрона стало зрозуміло й звідки по них гатять раzzисти. Але, так, ми втратили дрон. Оперативно зібралися. Пригнув у автівку. Полетіли до них.

Іноді евак може не приїжджати за пораненими більше доби. Бо багато їх авто розбито на бездоріжжі війни та ремонтуються або чекають на фінансування. Хто в темі, той знає, що джуг максимум на 2 години. Потім ти вже втрачаєш кінцівку. І хоча мав не критичне поранення наприкінці залишаєшся без ноги чи руки.

Звичайно, поки чекаєш евак через 2 години можна самостійно томпанувати рану та знімати джгута. Але це якщо пораненого оперативно витягли з червоної зони.

Своїх хлопців я витягнув. Всі поранені. Але живі. Бо ми оперативно приїхали та вдарили ворогу з боку. Окрема подяка арті за ювелирну роботу. Викликали евак. Зрозуміли що буде не скоро. Якось складаю їх в свою автівку. Везу до лікарні.

По дорозі зустрічаємо ці медичні "гробікі" – Богдани. Один зламаний стоїть на узбіччі. Зменшуюю швидкість. Повільно проїжджаю поряд та кричу у вікно чи є поранені, чи треба когось забрати, бо ми саме в лікарню. Вони порожні. Просто зламалися.

Після лікарні повертаюсь назад. Вигляд автівки всередині на фото. На блок-посту ВСП-шнік до*бався до автівки. Каже у них наказ зупиняти всіх, хто їздить на своїх або волонтерських авто. І можуть забрати, якщо з ВЧ ніхто оперативно не підтвердить, що там відомо про це авто.

"Поглянь в автівку. Бачиш?! Ти ж не на шляху до Європи мене зупинив. Це крайній блок-пост. Далі нуль. Якого х*я ти мені розповідаєш про "совок" в голові твого керівництва?! Мій головний обов'язок як командира, повернути живими після завдання кожного підлеглого. І якщо ворогу сьогодні не вдалося це зіпсувати, ти думаєш мене зупинять твої накази?! Я залишу тут автівку. Але ти сідай у свою та поїхали зі мною. У мене ще 2 відділення на завданнях і повернуться уночі. Можливо потрібно буде їх евакуйовувати та відбивати у ворога. Це тобі не на відстані в 20 км слухати, як десь там лунають вибухи. А так ви – марна трата коштів", – психанув я.

"Ну нащо ви так. Ми всі робимо свою справу для загальної перемоги", – почав виправдовуватися чувачок. "Якщо твоя справа заважати бити ворога та рятувати наших поранених, то нах*й така участь в війні", – все ще психую. Підходить інший черговий блок-посту. Впізнає мене. Щось каже ВСП-шнику. Вибачається. Я поїхав.

Незважаючи на те, що ми трохи просунули вперед фронт та врятували наших, настрій – гівно. Бо починаються знову ці гойдалки з автівками та ще й отримаю догану за втрачений дрон та якісь штабний щур почне мене навчати, як треба звертатися до оперативного штабу за отриманням знімків з військового БПЛА, а не оперативно використовувати наши "весільні" дрони.

Скільки коштує БПЛА від ГШ? Або автівка? Одне життя, взвод, рота? Скільки, на їх думку, в межах норми повинно загинути військових, поки ми будемо чекати знімки з їх дронів, їх дозволи на автівки, приїзд еваку? Риторичне питання. Просто цікаво. Працюємо далі, щоб там щурам не хотілось.