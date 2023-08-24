Сколько украинских депутатов воюют на фронте: инфографика

Украинские депутаты на местах активно принимают участие в боевых действиях за свободу и суверенитет государства. Наибольшее число политиков, взявших в руки оружие, представляют "Радикальную партию" (31% от всех депутатов политической силы).

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25,9% депутатов от партии "Свобода" в местных советах отправились на войну, в том числе добровольцами, а третье место по числу избранников территориальных общин в окопах заняла "Европейская солидарность" (13,7%). Об этом свидетельствуют данные проекта ЧЕСНО.

Авторы опроса собрали данные у партий, имеющих представительство в Верховной Раде или входящих в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеющих депутатов во многих регионах Украины. Результаты, безусловно, нарушают сценарий кремлевских методичек.

"России выгодно запускать нарратив о том, что депутаты не служат, а вместо того отсиживаются в тылу за спинами граждан. Мы понимаем важность опровержения фейков страны-агрессора, убеждающей, что депутаты не воюют. Это нарратив, выгодный РФ, чтобы подорвать доверие к украинской власти. И партия власти должна понимать важность построения доверия и к депутатам, и к органам местного самоуправления", – пояснила инициативу ЧЕСТНО ее глава Вита Думанская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года на счету парламентариев, ушедших воевать за Украину, было лишь двое. Причем оба народных избранника представляли политическую силу "Голос": Роман Костенко и Роман Лозинский.

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