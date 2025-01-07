Сколько военных из Крыма взяли в плен ВСУ: статистика представительства президента

Вооруженные Силы Украины захватили в плен как минимум 101 российского военнослужащего из временно оккупированного Крыма. Большинство из этих военных, вероятно, являются гражданами Украины.

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Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. "Подтверждено пленение по меньшей мере 101 военнослужащих РФ из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении говорится, что в результате боевых действий на войне погибли по меньшей мере 1657 российских солдат, принадлежавших к подразделениям, расположенным в оккупированном Крыму. Из них 1107, вероятно, граждане Украины.

Однако реальные потери могут быть значительно больше, поскольку Россия скрывает информацию о своих уничтоженных силах.

Стоит отметить, ранее пятеро российских оккупантов, сдавшихся двум воинам 5-го батальона 28-й ОМБр, рассказали о реалиях службы в армии РФ. Один из россиян заявил, что его сначала отправили в психушку, а оттуда отправили на штурм.

Трое из военных преступников оказались жителями временно оккупированных районов Донбасса. Так, наемник с позывным "Паровоз" из Горловки утверждает, что приехал с московских заработков и хотел дома устроиться на работу. Поскольку неофициально это уже не было возможно, подписал "бумажки", которые, якобы к его удивлению, оказались контрактом на службу в ВС РФ.

Его товарища "Фанту" из Дебальцево мобилизовали с работы на железной дороге, он назвал русскую армию цирком, где его "все шокировало".

"Рубль" из Шахтерска заявил, что после "зоны" отбывал трехлетнее условное наказание. Однажды ему позвонили из полиции, пригласив "знакомиться с новым указом", а фактически "связали в авто и отвезли в военкомат".

Как сообщал OBOZ.UA, также в декабре на Торецком направлении воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода во время вражеского штурма взяли в плен гражданина Египта. Чтобы найти общий язык с наемником оккупационной армии, защитникам пришлось долго объяснять ему все жестами.

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