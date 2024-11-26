'Скорее двигайтесь назад': ГУР перехватило разговор военных с КНДР в Курской области. Аудио

Украинские разведчики перехватили разговор солдат из Северной Кореи, находящихся в Курской области РФ. Очевидно, диалог был между дежурным на рации, который проверял связь и приказывал товарищам быстрее двигаться назад.

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Один из северокорейских военных в рядах армии РФ имел позывной "Япошка". Аудио опубликовано в соцсетях ГУР Минобороны.

Судя по разговору, у солдат КНДР сломалась какая-то машина. Поэтому дежурный связист приказал двоим двигаться вперед. Но потом он заявил, что нужно быстро выходить и идти назад.

"Быстро. Говорю, нам нужно двигаться быстро. Выходите. Быстро двигаемся назад", – так северный кореец подгонял солдат-соотечественников.

ГУР МО Украины напомнило, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление врагам будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад был перехвачен разговор военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ о том, как они готовятся принимать солдат из КНДР в Курской области. Россияне рассказывали, что к каждым 30 северокорейским военным будут прикреплены три российских бойца и переводчик.

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