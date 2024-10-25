"С вас два грузовика": российские военные готовятся встречать солдат из КНДР. Перехват ГУР

Россияне готовятся принимать солдат из КНДР в Курской области. Планируется, что к каждым 30 иностранным военным будут прикреплены три русских солдата и переводчик.

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Об этом говорится в записи перехваченного разговора военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа ВС РФ. Соответствующий материал опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 25 октября.

В разговоре оккупанты обсуждают подготовку к приему и размещению военных из КНДР, условно обозначенных как батальон "К", в районе Курска.

"Вот, что мне сказали, из вас два грузовика, тоже самое из от ДШБ, Шторм, РБ и до десяти вы должны находиться рядом с полигоном", – заявляет один из оккупантов.

"Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих РФ за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом", – говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что в Россию уже переброшено около 12 тысяч северокорейских военных, среди которых 500 офицеров, включая трех генералов из Пхеньяна.

Ранее издание Newsweek сообщило, что КНДР отправила в Россию своих летчиков. Северокорейские пилоты должны научиться управлять российскими самолетами, а затем участвовать в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России". Пресссекретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

В Financial Times предполагали, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отразят часть региона, которого ныне контролируют ВСУ.

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