'Скоро будут наступательные действия': Зеленский намекнул, когда Украина получит западные истребители

Украина получит западные истребители от союзников после успешных наступательных действий на поле боя с российскими оккупантами. Но не только боевые самолеты – партнеры передадут и другое оружие, которое раньше отказывались поставлять.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Хельсинки после встречи с президентом Финляндии Саули Нииностио (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты", – сказал Владимир Зеленский.

Глава страны отметил, что Украине предоставляют нужное оружие только после того, как оно демонстрирует успех на фронте. Таким образом, самолеты дадут после очередной демонстрации умение воевать.

"Так проходит эта война, что мы постоянно должны доказывать на поле боя. Сначала мы показываем, что нас нельзя захватить за три дня, потом нам дают какое-то оружие. Затем мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие ", – отметил Зеленский.

В то же время речь идет не только о самолетах. По словам Зеленского, после контрнаступления международные партнеры передадут оружие, которое раньше поставлять отказывались. В частности, речь идет о танках и другом тяжелом вооружении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Нииностио. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.