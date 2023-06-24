'Слабость России очевидна': Зеленский отреагировал на 'мятеж' Пригожина и вынес 'приговор' Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на противостояние двух российских военных преступников – Сергея Шойгу и Евгения Пригожина. Глава государства заявил, что эта ситуация показывает слабость России.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что РФ сама начала разрушать себя, когда выбрала путь зла. Об этом президент написал в своем Telegram.

Глава государства отметил, что сначала страна-террорист Россия вторглась в Украину, чтобы уничтожать города и убивать мирных жителей. Теперь же руководство РФ вынуждено забаррикадироваться в Московской области от тех, кого само вооружило.

"Россия долго маскировала пропагандой слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", – заявил президент.

Он подчеркнул, что чем дольше страна-агрессор РФ будет держать свои войска на территории Украины, тем больше проблем получит. Зеленский заверил, что наша страна способна оградить Европу от российского зла и хаоса.

"Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса", – сказал президент.

Напомним, в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

В ГУР Минобороны Украины заявили, что бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России и его "поход" на Ростов и Воронеж являются признаками крушения режима президента страны-агрессора Владимира Путина. Кроме того, "военный переворот" стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Против Пригожина в РФ возбудили дело о призывах к мятежу, а ФСБ призвала наемников "Вагнера" задержать своего руководителя.

– В Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

– Путин утром 24 июня выступил со срочным обращением, заявив, что Россию якобы "предали" из-за "неумеренных амбиций" и "смута" угрожает стране-агрессору. Он пообещал "жесткие действия" и "неминуемое наказание" за "преступные действия".