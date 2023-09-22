Следователи ГБР задержали военного, который сбежал с места службы и призывал правоохранителей его поймать. Видео

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего, который сбежал с места службы. Он самовольно покинул расположение воинской части в Полтаве и уехал в Харьков.

Оттуда мужчина выкладывал ролики в одну из социальных сетей, на которых он провоцировал и оскорблял правоохранителей, которые его разыскивали. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что этот гражданин попал в армию в рамках мобилизации. Он отслужил в Полтаве небольшой промежуток времени, а потом решил, что с него хватит, и сбежал из воинской части. Мужчина прятался в Харькове и опубликовал видео, где призывал Бюро его поймать и даже рассказывал, в каком городе находится. В конце концов его разыскали и задержали.

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"Работники ГБР за короткий промежуток времени задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины)", – сказано в сообщении.

За бегство из воинской части мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области ГБР разоблачило офицера одной из воинских частей, растратившего военное имущество на 3,2 миллиона гривен. Эту сумму он заработал, сдав в ломбарды и продав тепловизоры и десятки камер ночного видения.

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