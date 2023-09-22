Офицер из Житомирской области сдал в ломбарды военное имущество на 3,2 млн грн: всплыли подробности дела. Фото

В Житомирской области разоблачили офицера одной из воинских частей, который "расходовал" военное имущество на 3,2 миллиона гривен. Такую сумму он заработал, сдав в ломбарды и продав через сеть тепловизоры и десятки камер ночного видения.

Примечательно, что часть этой техники в/ч получила за волонтерские средства, информирует Государственное бюро расследований. Подозреваемый уже возместил средства, но все еще может сесть за решетку на 15 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет о начальнике службы логистики. Имея доступ к месту хранения техники воинской части, он присвоил себе восемь тепловизоров разных моделей и 60 камер ночного видения.

Приборы, часть которых имела волонтерское происхождение, офицер продавал через интернет, а также сдавал в местные ломбарды. Правоохранители показали скриншот с камеры наблюдения, на котором видно, как этот военный (он был в гражданской одежде) получает деньги за сданную технику.

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Пытаясь обогатиться на продаже военного имущества, он нанес государству ущерб на сумму 3,2 млн грн. В то же время отмечается, что в рамках расследования офицер с Житомирщины уже возместил ранее присвоенные средства в полном объеме.

Специалисты ГБР отправили в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 410 УК Украины. Присвоение военнослужащим имущества и злоупотребление служебным положением в условиях войны, причинившее значительный ущерб, предусматривает для подозреваемого 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области специалисты ГБР задержали работников военкомата, которые поиздевались над уклоняющимися от мобилизации. Установлено, что они морили его голодом и избивали.

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