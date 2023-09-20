Морили его голодом и избивали: ДБР задержало работников военкомата на Львовщине, которые поиздевались над мужчиной

Государственное бюро расследований задержало двух работников военкомата Самбора на Львовщине, которые издевались и избивали мужчину, который уклонялся от мобилизации. Как было установлено, мужчину незаконно удерживали на территории военкомата еще с 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР. Как сообщается, был задержан заместитель начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК, который 19 сентября жестоко избил мужчину и угрожал ему оружием.

Во время нападения военнослужащий-водитель жестоко избивал потерпевшего, нанося повреждения его телу и лицу. Видео этого инцидента разместили в соцсетях в тот же день.

После обнародования инцидента ДБР сразу начало расследование и открыло уголовное производство. Работники бюро устанавливают все подробности этого инцидента.

Так, было выяснено, что фигуранты дела морили мужчину голодом, избивали и издевались, чтобы тот добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Видео дня

В настоящее время рассматривается вопрос об уведомлении военнослужащему подозрения в совершении преступлений, таких как незаконное лишение свободы, пытки и превышение военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины) ).

Также в сети появилось видео, записанное самым пострадавшим. Он представился Вадимом Вадимовичем Спокойным из Харькова и рассказал, что его содержат в ТЦК уже шесть суток. На другом видео мужчина был весь в крови. Он рассказал, что потерпел избиение и попросил о помощи.

Напомним, что в прошлом месяце во Львове избили трансгендерную военную ВСУ Хелен Марк, которая приехала на похороны своей матери. Инцидент произошел вечером 15 июля, когда Хелен ужинала в центре города и говорила по видеосвязи со своим парнем.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области задержан начальник одного из районных отделов ТЦК и СП, который вместе с двумя другими военными избил до обморока подчиненного. Сотрудники ДБР уже сообщили ему о подозрении.

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