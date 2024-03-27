Следующие 5-8 месяцев могут стать решающими в войне в Украине – The Economist

В ближайшие несколько месяцев, российская оккупационная армия может усилить свое наступление. В то же время, Украина столкнулась с проблемами с оружием, мобилизацией и строительством оборонных сооружений.

Об этом пишет The Economist. Украинские Вооруженные Силы имеют дефицит боеприпасов и живой силы на передовой, а РФ тем временем не уменьшает давления и даже может усилить свое наступление.

Как пишет издание, ранее считалось, что война в Украине зашла в тупик после неудачного украинского контрнаступления прошлым летом. Сейчас этот сценарий смотрится оптимистично. Поскольку существует тревожная возможность того, что новое мощное наступление российских сил в ближайшие месяцы может прорвать оборону Украины.

После падения Авдеевки Донецкой области в феврале, где происходили тяжелые бои, российские войска активно давят на нескольких направлениях в восточной Украине. Несмотря на большие потери, понесенные Россией во время захвата Авдеевки, — вероятно, погибли до 17 000 оккупантов, и были уничтожены многие сотен танков и другой бронетехники — ее войска продолжают продвигаться.

Оккупантам удалось осуществить продвижение на 7–10 километров к западу от города. Таким образом, оккупанты пытаются предотвратить создание Украиной крепких рубежей в этом районе.

В статье предупреждают о возможности дальнейшего наступления Вооруженных Сил РФ в ближайшие месяцы. Вражеская армия может прорвать оборонительные линии и продолжить наступление вглубь территории.

"Следующие пять-шесть месяцев могут быть критическими", – отметил аналитик Rochan Consulting и автор сайта Ukraine Conflict Monitor Конрад Музыка.

По словам Майкла Кофмана из Фонда Карнеги за международный мир, главными приоритетами для Украины есть "живая сила, укрепление и боеприпасы".

Украина удивила мир, отвергнув Черноморский флот России и возобновив экспорт зерна из Одессы. Кроме того, производит воздушные атаки на инфраструктурные объекты в России, в том числе на нефтеперерабатывающие заводы, используя собственные беспилотники. Это серьезно поразило Россию, и это привело к обеспокоенности Америки мировыми ценами на нефть. Но это остается прежде всего сухопутная война.

Однако в издании отметили, что Силы обороны Украины страдают "острым снарядным голодом".

"Активным использованием беспилотников украинцы смогли частично компенсировать нормированные снаряды. Но беспилотники не могут сосредоточить огонь так, как артиллерия", – говорится в статье.

Сообщается, что ВС РФ выпускают не менее пяти снарядов на каждого украинца по всему фронту. Сейчас в России ежегодно производится около трех миллионов артиллерийских снарядов, а также получаются дополнительные поставки оружия от КНДР и Ирана. В то же время прогнозируется, что Европа сможет выработать только 1,4 миллиона снарядов на 2024 год, а в следующем году эта цифра увеличится до двух миллионов.

"Лучшей перспективой для облегчения положения Украины является инициатива, над которой чешское правительство тихо работает с начала войны. Чехи шарили по миру в поисках боеприпасов и сейчас приобрели около 800 000 снарядов", – подчеркнули журналисты.

Несколько стран, включая Германию, Нидерланды, Данию и Канаду, собрали средства, чтобы помочь заплатить за снаряды. Если бы удалось собрать 3 миллиарда евро (или 3,3 миллиарда долларов), по словам чешских представителей, Украина могла бы получить 1,5 миллиона снарядов.

Ожидается, что уже начавшиеся поставки снарядов, хотя и в небольших объемах, позволят защитникам "отдохнуть" в течение нескольких месяцев.

Однако дефицитны и другие виды боеприпасов. В частности, Украине критически не хватает средств противовоздушной обороны.

Украине срочно необходимы дополнительные финансовые ресурсы для ударов по объектам в оккупированном Крыму и логистических центрах в тылу врага. Отмечается, что значительная часть крылатых ракет Storm Shadow и Scalp уже использована.

"Украине также не хватает танков и других боевых машин, хотя есть надежда, что Америка сможет прислать ей сотни законсервированных боевых машин Bradley, не требуя дополнительных денег от Конгресса", – говорится в статье.

Еще одна проблема, за которую ответственность сама Украина, заключается в медленной мобилизации. Средний возраст украинских военных на передовой 43 года. Их моральное состояние оценивается как "в общем высокое", однако защитники испытывают истощение и нуждаются в ротации.

Также The Economist отмечает, что украинские власти должны взять на себя ответственность за задержки в строительстве оборонных укреплений. Вопрос об усилении оборонных рубежей был объявлен только в ноябре, и интегрированная система защиты "медленно формируется". Она включает противотанковые рвы, заграждение "зубы дракона", минные поля, огневые точки и земляные укрепления для защиты пехоты.

Ранее сообщалось, что по результатам ожесточенных боев 26 марта российские оккупационные войска подтвердили продвижение вблизи бурелома к востоку от Тернов в районе Кременной на Луганщине, а также северо-восточнее Канала на Бахмутском направлении. В то же время Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонской области.

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