Следующие недели будут решающими: Боррель призвал срочно передать Украине все боеприпасы со складов в Европе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал срочно передать Украине все боеприпасы со складов в Европе. Он считает, что именно ближайшие несколько недель должны быть решающими в войне, поэтому Украина особенно нуждается в военной поддержке.

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Об этом сообщило издание CNN. По его словам, лучший способ быстро доставить боеприпасы в Украину — это поделиться существующими запасами европейской армии.

Боррель заявил, что, чтобы противостоять растущему количеству российских войск, Украине нужно больше боеприпасов.

По его словам, Россия концентрирует "почти в два раза больше солдат, чем было в начале войны" в Украине, добавив, что следующие несколько недель будут решающими.

"Украинской армии срочно нужны большие количества боеприпасов для противодействия российской агрессии", — сказал Боррель.

По его словам, лучший способ быстро доставить боеприпасы в Украину — это поделиться существующими запасами европейской армии, чтобы не тратить время на ожидание их производства.

"Мы должны использовать то, что уже произведено и накоплено, или то, что уже законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритет должен быть отдан поставкам для украинской армии, насколько это возможно", – сказал он. .

Боррель также сказал, что десятый пакет санкций против России также обсуждался на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, объявив, что они были "представлены в качестве Регламента для утверждения Советом", что должно произойти "в ближайшие дни".

Как сообщал OBOZREVATEL, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что международным партнерам Украины следует ускориться в оказании военной помощи. Сегодня украинская нация платит колоссальную цену за достижение своей независимости для обеспечения безопасности всего цивилизованного мира.