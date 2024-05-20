Сливал локации ВСУ: СБУ задержала информатора РФ, готовившего прорыв врага в Донецкой области. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала очередного российского информатора, который готовил "прорыв" оккупантов на одном из самых горячих участков фронта Донецкой области. Злоумышленник пытался помочь стране-террористу прорвать оборону на Покровском направлении.

Для воплощения своих планов информатор искал места базирования подразделений ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предатель автостопом объезжал прифронтовые поселки, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей. Во время разведывательных вылазок он "отчитывался" российской разведке об обнаруженных пунктах возможной дислокации украинских защитников.

В свою очередь оккупанты планировали использовать полученные координаты, чтобы нанесли по ним массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии. Служба безопасности вовремя сорвала планы агрессора.

Вражеского информатора задержали в его собственном доме. У него изъяли мобильный телефон, с которого он передавал голосовые сообщения с разведданными. Следствие установило, что вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма.

Злоумышленник дистанционно поддерживал контакт с двумя знакомыми – боевиками оккупационных группировок России, воюющих на восточном фронте. Через них информация попадала в военную разведку РФ, которая планировала использовать ее для подготовки боевых операций в Донецкой области.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили российского информатора в Харьковской области. Он работал на российскую ФСБ и собирал для врага данные о местах базирования систем ПВО, которые прикрывают Харьков.

Кроме того, СБУ задержала предателя, помогавшего оккупантам готовить новое наступление на Харьковщину. Его российские спецслужбы завербовали дистанционно.