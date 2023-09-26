'Сливала' позиции ВСУ во время боев за Бахмут: предательница Украины получила 15 лет тюрьмы с конфискацией. Фото

Очередная предательница Украины получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Она "сливала" позиции бойцов Вооруженных сил нашей страны врагу во время боев за Бахмут.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Женщина была агентом российской ФСБ и передавала агрессору геолокации Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Донецкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прежде всего, врага интересовала информация об огневых позициях, фортификационных сооружениях и направлениях движения подразделений ВСУ в районе Бахмута. Кроме того, она "сливала" оккупантам координаты электроподстанций на прифронтовой территории области для подготовки по ним ракетных ударов. Сотрудники СБУ задержали российскую агентку в результате контрдиверсионных действий на Донбассе в декабре 2022 года", – говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что злоумышленницей была жительница Торецка. Российская спецслужба дистанционно завербовала ее после начала полномасштабного вторжения РФ.

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"Для сбора разведданных вражеская приспешница объезжала территорию района и скрыто фиксировала локации украинских войск и энергообъектов. Полученную информацию пересылала через мессенджер "связному" на временно оккупированной части региона. Далее он передавал полученные сведения так называемой "заместительницы Горловского отделения МГБ "ДНР", которая "отчитывалась" перед кадровыми сотрудниками ФСБ", – добавили в ведомстве.

У предательницы изъяты российские паспорта, а также компьютерная техника и мобильные телефоны.

Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области сотрудники СБУ задержали предателя, который тоже передавал оккупантам данные по размещению ВСУ в прифронтовых населенных пунктах. Больше всего врага интересовали локации тяжелого вооружения и бронетехники западного производства в Славянске.

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