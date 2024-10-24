'Сливали' врагу дислокации ВСУ: СБУ разоблачила двух корректировщиков в Харьковской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух человек, которые занимались сбором и передачей врагу информации о расположении украинских военных в Харьковской области. Эти лица, действовавшие по указаниям ФСБ РФ, пытались собрать координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора. Одной из фигуранток дела оказалась 35-летняя контрактница воинской части, которая в должности радиотелеграфистки была завербована через Telegram.

Злоумышленница, общаясь с представителем ФСБ, выдававшим себя за обычного гражданина, согласилась на сотрудничество в надежде на личные выгоды. Она использовала свое служебное положение для сбора данных о дислокации украинских защитников, обходя город и фиксируя расположение войск.

Вторым задержанным оказался блогер из Купянского района, администрировавший пророссийский Telegram-канал. Он активно публиковал геолокацию украинских войск и призвал своих подписчиков делиться информацией о перемещении Сил обороны. Его деятельность существенно угрожала безопасности украинских военных, предоставляя врагу важные данные для возможных атак.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным.

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении обоим фигурантам по частям 2 и 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о расположении военных формирований в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, а им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего ракетные удары по Кировоградщине. 34-летний местный житель сливал российским спецслужбам информацию о базировании и маршрутах движения украинских войск, готовя почву для ракетных ударов по региону.