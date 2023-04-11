Это страница из слитых документов Пентагона, которые вначале всплывали на разных игровых серверах Discord, связанных с Майнкрафт. В США уже официально признали их подлинность и проводят внутреннее расследование.

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Далее текст на языке оригинала.

Звичайно, ми не можемо знати, що це – витік від анонімного клерка, легендування роботи розвідки росіян чи контрольований злив.

Але сам факт, що мережа проросійських Z-блогерів почала правити документи та міняти місцями цифри втрат – яскравий дзвіночок, що привертає увагу.

Що ж ми бачимо в цьому документі, чому так припекло в наших небратів за поребриком?

KIA – killed in action, загинув у бою. Термінологія Альянсу, що означає безпосередньо полеглих на полі бою.

Не померлих на санітарному етапі, на етапі реабілітації, під час аварії, внаслідок нещасного випадку, на полігоні.

Суто дії противника на полях битв.

РФ – 35–43 тисячі осіб. Україна – 15.5–17.5 тисяч.

У найсприятливішому для Москви варіанті й у найнесприятливішому для нас в агресора вдвічі більше полеглих.

Додайте сюди всякі осетинські "пятнашки", втрати "ЛДНР", померлих з роздробленими на мінах ногами після забігів до Вугледара танкістів та обморожених бійців ПВК "Вагнер", додайте безвісти зниклих – і буде на виході добре за сотню тисяч небіжчиків.

Путінська РФ переплюнула ВСІ війни після Другої світової, у яких брали участь і СРСР, і РФ. Саме тому знадобилася мобілізація, саме тому смикали частини з бази в Таджикистані.

WIA – wounded in action, поранений у бою. Тобто не хворий, не аварія, не травма – дії зовнішньої сили на полі бою, які не призвели до загибелі на місці. РФ – 154–180 тисяч осіб. Україна – 109–113 тисяч.

Краще співвідношення вбитих до поранених у нас.

Звичайно, не американські 1 до 9 в Іраку, але в супротивника – 1 до 4–5, у нас – 1 до 6–7.

Це означає і більше обстріляних і навчених солдатів, які повернуться в стрій, і менше навантаження на ліжка для тяжко поранених тут і зараз.

Ось вони, курси тактичної медицини, десятки амбулансів, кейсеваків і госпіталів від союзників, не знищена ППО, коли ми можемо продовжувати санітарну евакуацію, і мережа наших стабпунктів – не самим джгутом Есмарха в аптечках першої лінії нам поступаються росіяни.

Наша тактична медицина на голову вища тому, що для РФ війна завжди була експедиційною компанією, нарівні із Сирією та забігами Вагнера в Африці, а для нас це війна на виживання.

При тому, що ми створювали десятки підрозділів корпусу резерву другої-третьої черги, а вони били регулярними частинами – мала б бути дзеркальна картина, але ні. Це хороший маркер, хоча рости є куди і можливо буде потрібно. Україна випереджає РФ за числом активних танків у строю.

Ну ось і пояснення ешелонів Т-54 і Т-62 приїхало – хоча було очевидно, що зняття зі зберігання попередніх поколінь – це не просто постояти в другій лінії і ДОТ на гусеницях.

Виявляється, стратегія Альянсу, коли на кожен радянський танк припасли кілька важких ПТРК TOW, кілька легких "Міланів" або "Драконів" (попередник "Джавеліна"), кілька мін і високоточних снарядів, працює як годинник.

І забіги на глибину баків закінчуються сотнями залишених у руках противника підранків, несправностей, не добитих "Смартами" та "Бонусами", які стануть донорами або поповнять лави ЗСУ.

Не обов'язково для цього влаштовувати реконструкцію Курської битви, щоб танки тижнями рубалися з танками.

Те, що армія РФ зведена до моторизованих батів з наданими їм лисими Т-54, а часто (як розбитий у Макіївці батальйон) і просто стрілецькими, як діди – це факт, який не вимагав навіть такої таблиці.

Але якщо Пентагон визнав оригінальність документів, зайвою вона не буде.

Ось постачання машин Східної Європи і наші трофеї, ось чому "зуби дракона" та лінії Пригожина.

Україна випереджає РФ за числом активних БТР, БМП, різних бронемашин і МРАП.

Багато в чому за рахунок бронеавтомобілів і МРАП. Тільки згідно з відкритими джерелами, нам пообіцяли і насипали понад 1200 машин, стійких до підриву, не рахуючи вітчизняних "Козаків" і компанії.

Досить цікава ідея зав'язана на тому, що в західної доктрини не всі частини саме "важкі". Цілком нормальне явище, коли в них використовують синергію ніг піхоти і важке піхотне озброєння – ті самі 40 мм гранатомети, тандемні гранатометні постріли та "Джавеліни" цілком собі пробивають усе, що має противник.

При цьому колісна бронемашина – це будинок на колесах, вантажівка з пайками, запасними пострілами, мінами, яка в разі обстрілу тримає великі уламки і може врятувати відділення від підриву.

Бронекапсула успішно зберігає життя під час вибуху 7–8 кг. ВР – фугас або протитанкової міни, тому непогано тримає і вхідне ураження.

Природно, що не обов'язково влаштовувати дуель з БМП-1 – десант навіть нашим "Корсаром" чи одноразовим гранатометом убиває супротивника, бо в них немає тепловізора та оптика з гарячих 70-х.

При цьому РФ просідає і по всіх інших БММ – медичних машинах переднього краю, броньованих командно-штабних, евакуаторах, броньованих ремонтних автомобілях, що сильно підриває їхню здатність до загальновійськових операцій.

Коли РФ здійснила "жест доброї волі" на півночі і відійшла за Дніпро в Херсонській області, то змогла сформувати ударний кулак для атаки в зимовій кампанії.

Переклавши частину завдань по лінії Брянської, Курської та Бєлгородської областей на ТрО, прикордонників, ВВ, різні поліцейські частини і ФСБ, росіяни вдарили цієї зими під Вугледаром, Мар'їнкою, Бахмутом та Авдіївкою. Там були дуже важкі бої, проте Силам оборони вдалося втримати ситуацію.

Тенденція зараз очевидна – кожен новий наступ РФ менш націлений на стратегічний рівень. Амбітних цілей, на кшталт виходу до Павлограда чи оточення колишньої зони ООС, уже давно не ставлять. Ворог усе ширше використовує людські хвилі і тактичні завдання замість оперативних. І цей документ добре ілюструє, чому це відбувається.