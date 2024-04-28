Словаки собрали почти €4 млн для ВСУ, несмотря на отказ правительства помогать Украине

Словацкая общественная инициатива Mier Ukrajine (т.е. "Мир для Украины") собрала уже почти 4 млн евро на снаряды для Украины. Как известно, власти Словакии отказались от участия в чешском проекте по закупке снарядов для нашей страны. Однако жителям Словакии не нравится пророссийская позиция правительства Роберта Фицо.

Об этом свидетельствует статистика Mier Ukrajine. По состоянию на два часа ночи 28 апреля словаки собрали 3 899 561 евро, а к сбору в общей сложности присоединилось 60 854 человека.

"Будем смелыми и вместе поможем Украине защититься. Мы отказываемся мириться с отказом в помощи пострадавшему от войны соседу. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует позиции большинства граждан", – заявили в Mier Ukrajine.

Таким образом, организация намерена, кроме главной цели (то есть, помощь Украине), "доказать, что Словакия не труслива и стоит на правильной стороне истории".

Сначала Mier Ukrajine планировала собрать всего один миллион евро. Однако увидев, как именно идут донаты, инициативу сделали постоянной, и "каждые 250 тысяч евро превращают в отправляемые в Украину боеприпасы на постоянной основе".

Более того, Mier Ukrajine начала собирать на дроны и даже на вертолет Black Hawk для Украины (для последнего – из необходимых €4,2 млн уже собрано €1,6 млн.).

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить снаряды Украине "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности по изготовлению БК.

Известно, что к чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине присоединились 20 государств. Прага уже определила более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы купить в странах, не входящих в ЕС, – ранее называлась цифра в 800 тысяч единиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!