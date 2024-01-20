Словакия не отказывается помогать Украине гуманитаркой, но военно не будет, – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде уже в ближайшую среду, 24 января. Политик намерен подтвердить, что его страна не будет помогать Украине в военном плане, но предоставит гуманитарную помощь.

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Об этом словацкий премьер рассказал в программе RTVS Sobotné dialogue. Фицо сказал, что встреча "будет интересной", и что украинская сторона не хочет пресс-конференции.

Премьер отметил, что планирует сказать Шмыгалю, что "есть вещи, относительно которых у нас совершенно разные мнения".

"Я скажу ему, что мы уважаем их, когда речь идет о вступлении в ЕС, но они должны выполнить условия, а не то, что страна, абсолютно не отвечающая никаким требованиям, присоединится к ЕС", – заявил он.

О встрече со Шмыгалем премьер говорил еще в декабре. Тогда он утверждал, что встреча состоится на границе.

Также Фицо рассказал, что намерен сообщить украинскому премьеру о планах наложить вето на вступление Украины в НАТО, назвав его "основой третьей мировой войны".

Напомним, ранее Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России. По его словам, государство-агрессор начало полномасштабное вторжение "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины на вступление в НАТО".

Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран ответил, что Киев не провоцировал Москву, а Братислава в свое время (в марте 2004 года) также присоединилась к альянсу.

Как сообщал OBOZ.UA:

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