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Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,5 т.
Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото

Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Их производство, кроме Словакии, финансировалось Данией, Норвегией и Германией.

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О передаче гаубиц украинской армии сообщил словацкий премьер-министр Людовит Одор. Он отметил, что последующие поставки не за горами.

"Помощь Украине представляет собой совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям. Спасибо Германии, Дании и Норвегии за отправку словацких гаубиц Zuzana 2. Продолжение следует", – написал Одор.

Премьер Словакии также опубликовал фотографии с состоявшейся сегодня, 1 августа, церемонии официальной передачи гаубиц в словацком городе Дубница-над-Вагом. В церемонии также принял участие министр обороны Словакии Мартин Скленар.

Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото
Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото
Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото
Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото
Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото

Письмо о намерениях профинансировать производство гаубиц Zuzana 2 для украинских войск Дания, Словакия, Германия и Норвегия подписали еще в октябре 2022 года. Четыре государства выделили на производство в Словакии 16 гаубиц около 92 млн евро, из них треть (30,9 млн евро) выделила Дания.

Словацкая гаубица Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.

Эти гаубицы дают украинским воинам преимущество над оккупантами. В настоящее время россияне на фронте используют свои дальнобойные самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" с максимальным расстоянием стрельбы до 25 км. В то же время Zuzana 2 способна поражать цели на расстоянии до 39,6 км – более чем на 10 км дальше, чем российские "Мста-С". Если же учесть, что боеприпасы Zuzana 2 значительно точнее российских и отклонение от цели может составлять только 1-2 м, – победитель в подобной артдуэли практически предопределен.

В настоящее время ВСУ уже имеют в своем активе эти словацкие САУ – контракт на поставку восьми единиц был подписан в июне 2022 года. Эти машины были поставлены в течение семи с половиной месяцев с момента заключения контракта: первые четыре САУ Украина получила в августе 2022 года, последнюю – в середине января 2023 года.

После переданных сегодня двух гаубиц украинское войско должно гарантированно получить еще 14 таких САУ.

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