Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Фото

Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Их производство, кроме Словакии, финансировалось Данией, Норвегией и Германией.

Видео дня

О передаче гаубиц украинской армии сообщил словацкий премьер-министр Людовит Одор. Он отметил, что последующие поставки не за горами.

"Помощь Украине представляет собой совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям. Спасибо Германии, Дании и Норвегии за отправку словацких гаубиц Zuzana 2. Продолжение следует", – написал Одор.

Премьер Словакии также опубликовал фотографии с состоявшейся сегодня, 1 августа, церемонии официальной передачи гаубиц в словацком городе Дубница-над-Вагом. В церемонии также принял участие министр обороны Словакии Мартин Скленар.

Письмо о намерениях профинансировать производство гаубиц Zuzana 2 для украинских войск Дания, Словакия, Германия и Норвегия подписали еще в октябре 2022 года. Четыре государства выделили на производство в Словакии 16 гаубиц около 92 млн евро, из них треть (30,9 млн евро) выделила Дания.

Словацкая гаубица Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.

Эти гаубицы дают украинским воинам преимущество над оккупантами. В настоящее время россияне на фронте используют свои дальнобойные самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" с максимальным расстоянием стрельбы до 25 км. В то же время Zuzana 2 способна поражать цели на расстоянии до 39,6 км – более чем на 10 км дальше, чем российские "Мста-С". Если же учесть, что боеприпасы Zuzana 2 значительно точнее российских и отклонение от цели может составлять только 1-2 м, – победитель в подобной артдуэли практически предопределен.

В настоящее время ВСУ уже имеют в своем активе эти словацкие САУ – контракт на поставку восьми единиц был подписан в июне 2022 года. Эти машины были поставлены в течение семи с половиной месяцев с момента заключения контракта: первые четыре САУ Украина получила в августе 2022 года, последнюю – в середине января 2023 года.

После переданных сегодня двух гаубиц украинское войско должно гарантированно получить еще 14 таких САУ.