'Словения передала Украине бронетехнику на целую бригаду': министр обороны рассказал подробности первых месяцев войны

Словения предоставила Украине столько бронетехники, что ее достаточно для формирования одной бронетанковой бригады. Это около 90 единиц.

Об этом на Варшавском форуме безопасности заявил министр обороны Словении Марьян Шарец. Он подчеркнул, что страна помогла нашему государству одной из первых (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Словения была одной из первых, кто помог Украине. Мы предоставили техники на уровне бронетанковой бригады", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что местные власти хорошо понимали, что российский президент Владимир Путин пойдет дальше, если его не остановят в Украине.

"И Путин сделал для нас тревожный сигнал. И он действительно является тем, кто нас объединяет и кто говорит нам, что мы должны быть активными и что альянс НАТО нужен нам больше, чем когда-либо", – продолжил он.

Также Шарец добавил, что на таком фоне дверь в НАТО должна оставаться открытой. Особое внимание он уделил Западным Балканам.

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Как известно, Словения не раз передавала Украине свою бронетехнику. Только в 2022 году она отправила 28 танков М-55С. Кроме того, Словения передавала бронетранспортеры BVP M80A.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Словения присоединилась к странам, предоставляющим гарантии безопасности для Украины, подписав декларацию, опубликованную во время саммита G7 в Вильнюсе (Литва). Президент Владимир Зеленский поблагодарил Любляну за поддержку Киева.

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