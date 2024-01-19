'Сложилась патовая ситуация': полковник рассказал, что нужно для перелома на фронте в Украине

На фронте в Украине сложилась патовая ситуация. Украинским воинам не хватает вооружений, а Россия испытывает дефицит резервов для развертывания серьезного наступления, особенно на нескольких направлениях.

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Сдвинуть ситуацию с мертвой точки и помочь добиться перелома на фронте могла бы передача западными союзниками Украины некоторых до сих пор не переданных видов техники и вооружений, прежде всего истребителей F-16, которые позволили бы Украине доминировать в небе. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

Комментируя заявление представителя ГУР Вадима Скибицкого по поводу отсутствия в России резервов для наступления на нескольких направлениях, эксперт согласился с тезисом, что сейчас на фронте будут продолжаться боевые действия тактического уровня.

"Скибицкий на сто процентов прав. С точки зрения военного искусства, чисто академической военной науки, чтобы проводить наступление, наступающая сторона должна иметь преимущество в 3-5 раз. Ведь противник обороняется, он укреплен, поэтому потери наступающей стороны значительно больше", – отметил Недзельский.

Он добавил, что разведка внимательно отслеживает, какие именно силы имеет сейчас враг. И, несмотря на мобилизационные мероприятия, этих сил России не хватает.

"Они теряют много оружия, наступательных средств, танков, БТР, самолетов. В России сегодня банально нет сил для эффективного наступления по нескольким направлениям. Честь и хвала нашим Вооруженным силам и руководству, что они смогли дать противнику такой отпор, обескровить его, остановить "мясные штурмы" орков, телами которых усыпаны все поля", – заявил Недзельский.

Однако, убежден он, расслабляться украинцам не стоит. Наше государство противостоит агрессивному соседу, который значительно больше Украины, который имеет больше населения (и личного состава, соответственно), больше военной техники, больше вооружений. И, что очень важно – враг по-прежнему имеет преимущество в авиации.

"Все наши военные руководители объясняли, почему не состоялось украинское контрнаступление – потому что наши союзники не предоставили нам тех или иных видов вооружений, которые могли бы обеспечить успех. И в первую очередь это авиация... Сейчас идут разговоры о F-16. Как только они появятся у нас, мы будем доминировать в небе, а до того вести разговор о наступлении просто невозможно, это значит, что и нам, как врагу, придется наступать, устраивая "мясные штурмы", терять личный состав. Наше военное руководство такого не допустит", – уверен эксперт.

Текущую ситуацию на линии фронта он описал как "патовую": ни одна из сторон не может начать широкомасштабное наступление.

"Ни враг не может наступать, ни мы не можем проводить контрнаступление – до тех пор, пока нам не предоставят то вооружение, которое должны дать наши союзники. Наши политики говорят, мол, мы должны у них просить… Нет! Мы должны требовать! Они обязаны дать нам это вооружение", – заявил офицер запаса.

Недзельский напомнил: в свое время Украина отказалась от ядерного статуса в обмен на призрачные "гарантии" Будапештского меморандума. В итоге, резюмировал эксперт, "наши союзники не выполнили своих обязательств перед Украиной, взятых на себя согласно Будапештскому меморандуму"

"Если бы у нас было тех 176 межконтинентальных баллистических ракет, этой войны бы не было. У Украины был третий по величине ядерный потенциал в мире, от которого мы отказались в обмен на гарантии безопасности", – добавил он.

Напомним, ранее министр обороны Германии сделал заявление о помощи Украине и угрозе нападения РФ на страны Балтии. По словам Бориса Писториуса, немецкое правительство уже оказало наибольшую помощь среди всех стран Европы – и не может нарастить ее еще больше, потому что тогда ослабит свою армию. А этого, подчеркнул чиновник, нельзя допустить на фоне возросшей угрозы нападения РФ уже на страны НАТО, в частности, в Балтии.