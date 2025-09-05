"Сложное положение": в ВСУ фиксируют ротацию врага на левобережье Херсонщины

На левобережье Херсонской области продолжается ротация российских войск, во время которой враг несет серьезные потери. За два дня украинские военные поразили 57 единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом сообщил представитель 30-го корпуса морской пехоты полковник Александр Завтонов в комментарии "Укринформу". По его словам, во время ротации россияне наносят удары по тыловым районам ВСУ, ведь так надеются уменьшить огневое воздействие защитников Украины.

Российские оккупанты проводят ротацию на левом берегу Днепра

По словам Завтонова, вместо подразделений 70-й мотострелковой дивизии на позиции заходят десантники из 98-й дивизии, которая уже понесла большие потери на Донбассе.

"По состоянию на сейчас на левом берегу Днепра происходит ротация российских войск: вместо подразделений 70-й мотострелковой дивизии заходят десантники из 98-й дивизии. Стоит напомнить, что эта воинская часть уже понесла серьезные потери во время боев на Донбассе. Этот процесс сопровождается большими потерями для российских оккупантов. Именно поэтому они пытаются осуществлять атаки по нашим тыловым районам, надеясь, что это уменьшит наше огневое воздействие по их подразделениям, штабам, командным пунктам, логистическим путям и т.д.", – пояснил Завтонов.

Военный добавил, что в радиоперехватах слышно подавленные настроения среди оккупантов. Это иллюстрирует, насколько сложное положение армии РФ на этом направлении.

Массированные удары по технике и вооружению врага

Украинские силы активно поражают штабы, командные пункты и логистические пути врага. За последние два дня было поражено 57 единиц вооружения и военной техники врага.

Завтонов также добавил, что подразделения российских воздушно-десантных войск, которые сейчас прибывают на Херсонщину, должны "учесть опыт своих предшественников", ведь морская пехота Украины гарантирует, что "условия для противника будут оставаться чрезвычайно сложными, а поражения будут еще более ожесточенными".

Россияне устраивают террор против гражданских вместо успехов на фронте

Поскольку на поле боя оккупанты не достигают результатов, они пытаются компенсировать провалы атаками на гражданскую инфраструктуру, терроризируя жителей Украины. В частности, еще в начале августа враг совершил несколько авиаударов по транспортной инфраструктуре Херсона, в частности по мосту, который соединяет микрорайон Корабел с городом.

"Сейчас можно сказать, что это не повлияло на общую обстановку в полосе обороны 30-го корпуса морской пехоты, но значительно усложнило жизнь местных жителей. Такие действия оккупантов являются сознательным террором против мирных граждан. То есть, всегда когда враг терпит неудачи на поле боя, он усиливает атаки на гражданских", – отметил Завтонов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные осуществили успешные контратаки вблизи Купянска и продвинулись на север от Северска. Также наши защитники имели успех на направлении Константиновка-Дружковка.

